外資今日買超台股122億元 買最多竟然是它

台股今（24）日開高走高，盤中最高一度達16822.36點，終場收16770.87點，上漲193.97點，成交量4437.65億元，三大法人買超154.62億元，外資買超122.58億元。據統計，外資買超國泰永續高股息（00878）25,981張，為買超榜首，為第四日連續買超。

外資今買超前十大依序為國泰永續高股息、欣興（3037）、精英（2331）、漢翔（2634）、鴻海（2317）、台積電（2330）、京元電子（2449）、中環（2323）、華航（2610）、光寶科（2301）。

欣興7月營收85.68億元，月增3.6%、年減27.3%。累計今年前七月營收約603.7億元，年減少22.7%；欣興董事長曾子章日前表示，欣興營運力拚下半年比上半年改善，整體市況而言，從庫存去化與供應鏈需求的角度，預期2024年市況會明朗化。

欣興今股價表現強勢，早盤以183元跳空開出，隨後一度拉升至191.5元，終場收189元，漲幅6.77%，收復所有均線；外資買超欣興15,301張，位居買超第二，為第四日連續買超。

外資今賣超前十大依序為緯創（3231）、開發金（2883）、玉山金（2884）、長榮航（2618）、富邦越南（00885）、英業達（2356）、陽明海運（2609）、矽統（2363）、仲琦（2419）、華南金（2880）。

緯創第2季營收為2074.76億元，季減2.13%、年減15.04%，營益率2.57%，季增0.34%、年增0.08%，稅後純益32.58億元，季增17.75倍、年減23%，每股純益（EPS）1.16元；緯創表示，預期下半年筆電出貨量將恢復成長，本季有望季增5%，且旗下AI伺服器基板、系統組裝廠兩大高毛利產線最快年底完成，有望挹注營收。

緯創股價今開高走低，早盤以135元開出，隨後最低一度下殺至121元，終場收122.5元，跌幅3.92%；緯創今遭外資賣超38,736張，位居賣超榜首。