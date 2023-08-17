快訊

絕不姑息！民進黨大陣仗提告館長 大選律師團共12位律師

賣上海豪宅回台養老！62歲方芳芳近照曝光網友驚呆　

快檢查！FBI曝手機「8大徵兆」恐被詐騙中 APP恐害你存款噴光

美債遭降評投資買點現？投顧：短線債市修正可找切入點

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
2011年8月5日美國遭降評後，相關債券指數表現。資料來源：美銀美林指數*，滙豐投資管理整理，2023年8月
2011年8月5日美國遭降評後，相關債券指數表現。資料來源：美銀美林指數*，滙豐投資管理整理，2023年8月

2023年8月1日三大信評公司之一惠譽（Fitch）宣布調降美國公債信評自AAA下降一級至AA+，惠譽指出美國未來3年財政惡化可期，而且政府債務負擔高，整體債務日俱增。

滙豐環球高入息債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資組合經理蔣智安指出，早在2011年8月5日，三大信評公司之一標普（S&P）就曾下調美國公債信用評等，自AAA下降一級至AA+，理由同樣認為美國債務持續增加，美國政府無法堅守財政紀律，因此下調美國公債信用評等。

若觀察歷史走勢，自2011年8月5日標普下調美國公債信評後，美國公債與投資等級債價格均持續上漲，而非投資等級債與新興美元債雖然短線上有所震盪，但6個月後的表現依舊與公債和投資等級債相近。顯示短線上債券市場的修正，投資人可以趁機找尋債券市場的切入點。

蔣智安進一步強調，惠譽下調美國信評之後，美國財長葉倫、股神巴菲特、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼均表示反對。表示美國的償債能力無庸置疑，認為美債會出現違約風險是荒謬的想法，過去幾個月的數據亦表明，美國經濟比想像中更加堅韌，這對美國債務的信譽有利。

滙豐投信指出，根據2011年降評的經驗，當股票市場開始震盪時，資金便會回流美國公債部位。此外、一旦美國公債信用評等掉入AA+，美債的殖利率於國家基本面，於AA+的群體中將會更加突出，進而吸引資金進駐。美債降評事件於短線上造成價格震盪在所難免，投資人此時切入債券型商品，可獲得更高的殖利率收益。

美國公債 債券

延伸閱讀

中國對美加徵報復性關稅 WTO裁定違規

稱安全有疑慮 紐約市政府設備禁用TikTok

葉倫：通膨削減法看見成效

美國2大鋼廠恐整併！年銷美鋼材近百萬公噸 台灣3大廠繃緊神經

相關新聞

廣達一度衝23年新高市值重返兆元 挑戰聯發科三哥地位

台股今（17）日開低後一度下滑至16,264.65點，跌破半年線，盤中翻紅，AI股仍是盤面上的焦點，由仁寶（2324）爆...

美股收跌 AI股再開低 台股早盤跌逾百點

台股今（17）日開盤下跌35.15點，開盤指數16,411.63點，早盤一度跌超過120點，盤中來到16,350點之下；...

AI股再顯威 仁寶率先突圍衝高創12年新高

AI 概念股的仁寶（2324）今（17）日開高走高，早盤最高到37.5原創12年新高，成為近期 AI 股整理中，率先突圍...

美股收黑 法人：台股觀察半年線支撐

美國聯準會對是否再升息意見分歧，美股收黑，台股16日小跌8點收在16446點，外資持續賣超台股。法人指出，美股回穩訊號尚...

8/17【早晨財經速解讀】 金融股大跳水 2023還能存金融?美股再修正 特斯拉降價潮未停

美國股市周三再度下跌，美國公債殖利率漲至15年高點，聯準會（Fed）最近一次政策會議紀錄顯示，官員擔心通膨可能復萌。

外資頻賣超 黃天牧：台股基本面沒問題

大陸房地產與信託機構暴雷，美國遭信評機構降評，台股飽受衝擊，外資頻賣超，金管會主委黃天牧昨（16）日喊話，強調台灣金融業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦