美債遭降評投資買點現？投顧：短線債市修正可找切入點

2023年8月1日三大信評公司之一惠譽（Fitch）宣布調降美國公債信評自AAA下降一級至AA+，惠譽指出美國未來3年財政惡化可期，而且政府債務負擔高，整體債務日俱增。

滙豐環球高入息債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資組合經理蔣智安指出，早在2011年8月5日，三大信評公司之一標普（S&P）就曾下調美國公債信用評等，自AAA下降一級至AA+，理由同樣認為美國債務持續增加，美國政府無法堅守財政紀律，因此下調美國公債信用評等。

若觀察歷史走勢，自2011年8月5日標普下調美國公債信評後，美國公債與投資等級債價格均持續上漲，而非投資等級債與新興美元債雖然短線上有所震盪，但6個月後的表現依舊與公債和投資等級債相近。顯示短線上債券市場的修正，投資人可以趁機找尋債券市場的切入點。

蔣智安進一步強調，惠譽下調美國信評之後，美國財長葉倫、股神巴菲特、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼均表示反對。表示美國的償債能力無庸置疑，認為美債會出現違約風險是荒謬的想法，過去幾個月的數據亦表明，美國經濟比想像中更加堅韌，這對美國債務的信譽有利。

滙豐投信指出，根據2011年降評的經驗，當股票市場開始震盪時，資金便會回流美國公債部位。此外、一旦美國公債信用評等掉入AA+，美債的殖利率於國家基本面，於AA+的群體中將會更加突出，進而吸引資金進駐。美債降評事件於短線上造成價格震盪在所難免，投資人此時切入債券型商品，可獲得更高的殖利率收益。