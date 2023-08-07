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AI股回神了 廣達領軍多檔爆量飆漲停 技嘉、世芯盤中也亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

AI股經過上周的失速重挫，今（7）日回神強彈，緯創（3231）開高走高衝上漲停鎖死，排隊買單超3.6萬張，盤中爆出逾16萬張的成交量，高居台股個股成交量冠軍，廣達（2382）、英業達（2356）緊跟在後也爆量衝上漲停，另外，技嘉（2376）、世芯-KY（3661）盤中也亮出漲停紅燈。

緯創第2季營收2,074.76億元，毛利率7.56%，營益率2.57%，稅後純益32.58億元，每股純益1.16元；累計上半年營收4,194.77億元，毛利率7.28%，營益率2.4%，每股純益1.23元。

緯創上周股價走弱，且呈現土洋對作的情況，投信及自營商賣超，但外資則是連續三個交易日買超，上周五單日買超20,753張；緯創今日以121元開出，上漲7元，漲幅6.14%，股價開高走高，盤中衝上漲停125元鎖死，漲停及市價買單超過3.6萬張，盤中成交量高居個股之冠，爆出逾16萬張的大量。

廣達以226元開高，盤中也衝上漲停242元，成交量超過11萬張，居個股成交量第二大；英業達以59.2元開高，盤中同樣衝上漲停63.8元，盤中成交量超過10萬張，居個股成交量第三大；第四大成交量則是光寶科（2301），早盤以140.5元開出，盤中成交量逾9萬張，漲幅逾5%。

另外，技嘉以316元開出，股價開高走高衝上漲停336.5元，盤中成交量超過2.4萬張；緯創止跌，緯穎（6669）也是開高走高，盤中一度拉升至1,705元，逼近漲停1,710元盤中漲幅逾7%；緯軟（4953）以143.5元開高，雖一度翻黑，但盤中再翻紅，漲幅2.8%。

高價股的世芯-KY開高走高，再衝上2,000元，盤中衝到漲停2,040元，盤中漲幅9.97%；創意（3443）也止跌，早盤以1,415元開出一度拉升至1,440元，盤中漲幅2.89%。

漲停 緯創

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