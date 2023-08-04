野村看CCL：買進台光電及台燿

人工智慧（AI）投資機會多，野村證券深入研究AI對印刷電路板（PCB）、銅箔基板（CCL）及IC載板供應鏈的影響，預期這些產業將受惠於AI帶來的規格升級。

野村在最新發布的報告中，將台廠的台光電（2383）、台燿（6274）及聯茂（6213）重新納入研究名單，給予台光電及台燿「買進」投資評等，目標價分別為481元、148元，聯茂則為中性，並且重申「買進」欣興（3037）及楠梓電（2316）。

報告指出，台光電是AI伺服器CCL供應商的領導品牌，基於對2025年獲利預期，給予台光電20.5倍的本益比，高於2017年以來10~18倍的區間，主要是因為野村認為，台光電將與大多數其他AI伺服器下游受惠者一樣，評等都會重估。依彭博分析師共識，台光電的預估本益比介於20~30 倍。

野村預測，從2022~2025年，台光電營收的預期年複合成長率（CAGR）將達9%，主要推動力來自於基礎設施（CAGR為24%），同期間的獲利CAGR將達15%，主要是因為高毛利率產品較多。

至於台燿，基於野村對2025年獲利預期，目標價為148元，給予18倍的本益比，處於2017年以來8~18倍區間的高檔，主要是因為野村認為，台燿將與大多數其他AI伺服器下游受惠者一樣，評等都會重估。依彭博分析師共識，台燿的預估本益比介於20~30 倍。

野村預測，從2022~2025年，台燿獲利的預期CAGR將達21%，遠高於同期間營收4%的CAGR，主要是因為台燿改善產品組合，毛利率可望從2023年預估的19.4%，成長到2024年的22.9%、2025年的23.3%。