台股8月怎麼選？ 法人：AI、儲能、電動車為主

7月台股指數強勢，但站上年線個股家數明顯下降，法人建議，8月倘若其他類股能夠不要逆勢落後，才是行情延續的好兆頭，選股仍以AI、儲能、電動車等題材為主。

永豐投顧建議，8月選股還是以AI、儲能、電動車等題材為主，景氣熱點仍是少數，若8月台股能夠站穩16,600點，逐漸形成橫向整理格局，則8月中旬以後多方可以開始進場布局，等待技術面與基本面來化解2022年初的壓力區。

反之，若8月不能守住16,600點的支撐，或許市場對於9月FOMC會議的動向預測出現變化，則應該減碼因應，並觀察市場對於輝達財報的評價方向。預期傾向於樂觀狀況，預估8月指數區間在16,600點至17,600點，多頭能夠繼續推進。

不過，永豐投顧補充，倘若台股上升趨勢不變，則後續走勢應該延續之前的「橫向整理、階段上升」的慣性，也就是2月到5月間，台股一直在15,200-1,6000區間橫盤，然後在5月下旬躍遷到新的區間，而此區間要形成，則前述雙峰間的頸線不能跌破，否則有跌回前一區間的可能，理想的情況是守住16,500點，未來形成16,500-17,400點的箱型，等待景氣全面好轉，再破繭而出。