台股上漲2.91點 三大法人賣超176.22億元
台股今（24）日小幅上漲，盤中最高一度來到17098.73點，大盤指數終場收17033.61點，上漲2.91點，漲幅0.01%，成交量4045.23億元，三大法人賣超176.22億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超195.19億元，投信賣超29.91億元，自營商買超（合計）48.88億元，其中自營商（自行買賣）買超29.42億元，自營商（避險）買超19.46億元。
台股今於平盤附近震盪，權王台積電（2330）收黑，終場收558元，下跌2元，跌幅0.35%，聯發科（2454）同樣走弱，終場收675元，下跌7元，跌幅1.02%；今日AI話題持續火熱，相關概念股表現強勢，其中廣達（2382）漲停，改寫24年新高，成交量逾12萬張，且散熱族群同樣亮眼，元山（6275）、協禧（3071）、業強（6124）、雙鴻（3324）等個股攻上漲停。
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