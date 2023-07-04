00882股息縮水 經理人這樣說

國內最大陸股ETF中信中國高股息（00882）今（4）日公告配息金額，根據中國信託投信第一階段公告顯示，每受益權單位擬配發0.4元，依據今日收盤價換算，單季殖利率達3.3%，除息日訂在7月18日、實際配息公告日在7月14日、股息發放日則在8月11日。

回顧過去中信中國高股息配息紀錄，去年同期配0.85元、前年同期配0.68元；2022年合計配1.15元、2021年合計配出1.04元。

中信中國高股息ETF經理人葉松炫表示，中信中國高股息追蹤恒生中國高股息率指數，今年平均股利率相較去年同期下滑，主因中國受到去年疫情封控影響，多數企業獲利面臨衰退，導致整體的企業配息金額均出現下滑。

就產業來看，葉松炫說，能源業股利率增加因能源價格位居高檔，帶動獲利提升；公用事業相對來說增加，主因去年成分股調整前有較低息的成分股，工業大抵持平。此外，儘管今年初解封後，但仍有部分產業復甦未如預期，如地產商，則因房市受內需低迷影響，待整體環境回暖，並為保持資金流動性而減少股利發放。

葉松炫進一步解釋，中信中國高股息成分股權重以金融產業最高，而多數大型銀行股如交通銀行、中國人壽、郵儲銀行等皆屬年配息且除息日落於下半年，因此，部分配息將於下半年配發。