元大日本龍頭企業基金掌握日本強勢復興機會 7月3日起募集

持續的寬鬆政策，延續安倍經濟學，帶領日本逐步走出「失落的三十年」，製造業強勢復興。再加上股神巴菲特的加持，帶動日本股市東證指數創下三十三年的新高。看好日本再起，元大投信推出國內首檔聚焦日本製造業商機的「元大日本龍頭企業基金」，7月3日起正式募集。

當全球主要經濟體還未擺脫後疫情影響，日本經濟發展成為亮點，日本政府更上修今年第1季GDP成長從1.6%至2.7%。元大投信指出，日本經濟之所以能走出失落三十年，貨幣貶值至關重要，過去1985年美日廣場協議後，日圓兌美元快速升值，造成通貨緊縮。不過日本自2011年再啟寬鬆政策，支持經濟復甦，以出口為主的日本大型企業受惠於弱勢日圓，「Made in Japan」從「品質好但是太貴」變成「物美價廉」，出口競爭力大增，奠定企業獲利提升基礎。

日股大漲更是與日本散戶投資人的刻板印象不同，在他們加大反向ETF部位的同時，國際大型機構資金則多數看好日股未來表現，統計今年以來外資淨流入日股金額高達約4兆日圓，股神巴菲特近日也再度提高日本五大商社持股比重。

至於現在是否還是進場日股的好時機？元大投信從「股價淨值比」分析，即股價除以每股淨值，美股約4倍、東證指數約為1倍，長期以來日股上漲速度，僅勉強追上淨值成長，價值仍被相對低估。從本益比角度來看，近十年日股本益比僅維持相同水準，未反映製造業成長預期，顯示日股挑戰新高尚可期待。

日本作為全球三大成熟市場，成為分散資產集中在美股的首選，「元大日本龍頭企業基金」聚焦日本最有競爭力的「精密工業、先進科技、尖端醫療」三大領域，讓投資人簡單就能參與日股最核心的成長力，跟上日股行情。