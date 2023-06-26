掌握四大趨勢 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金8月8日開募

科技革命、人口與社會轉型、經濟蛻變、環境挑戰等巨型趨勢，正顛覆未來，驅動全球投資趨勢大變革。鋒裕匯理投信相信此四大巨型趨勢引領變革，不僅深刻改變生活和工作方式，更改變產業規則，進而創造龐大新市場與投資機會。

根據 Transforma Insights 統計資料指出，預計2030年物聯網連接設備總數量將高達241億，遠高於2019年的76億；全球人口成長與銀髮化，預計到2030年，65歲以上人口將占中產階級的三分之一以上，加上自1987年以來，美國消費者在「體驗經濟」支出的增加比重激增至70%，料將影響消費行為與醫療需求；而若以積極行動面對氣候變遷對地球帶來的巨大挑戰，預估至2030年的潛在經濟收益將高達26兆美元。

有鑒於此，鋒裕匯理投信聯手母公司 Amundi 鋒裕匯理資產管理，推出鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金 ，聚焦創建新市場，或以創新解決方案改造市場、挑戰市場規則的大型企業，涵蓋 I．D．E．A 四大投資支柱，同時藉由優質債券ETF和現金配置實現多元化。

I是 Industry 工業4.0；D是 Digital Economy 數位經濟；E是 Earth 地球永續；A是 Advanced Med 醫療科技，該基金幫助投資人挖掘創新趨勢中長期成長潛力，一舉掌握趨勢、收益與債息、樂享新富未來。

鋒裕匯理投信進一步表示，近期市場與總體經濟走勢，相當有利 I．D．E．A 類別的投資前景。市場普遍預期聯準會緊縮周期可能已近尾聲，緩解企業盈餘與民眾投資資金壓力，帶動市場投資情緒回溫，包含科技股在內的成長型股票開始重新吸引資金青睞。

I．D．E．A 趨勢產業基本面與EPS成長展望佳，以具創新趨勢力的資訊科技與醫療保健股為例，2024年 EPS 預估將分別成長16.3%與11.2%，優於 MSCI 世界指數的10.3%，加上巨型趨勢相對受景氣衝擊較輕微，預料現階段將是進場布局的相對甜蜜時點。

鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金聚焦「改變產業現有規則的全球顛覆性創新企業」，以掌握全球巨型趨勢帶來的顛覆變革與創新發展。

為打造穩定回報的投資組合，本基金除了配置 I．D．E．A 四大類產業，同時搭配債券 ETF 與現金資產，並提供新臺幣、美元、人民幣多元計價幣別，以及累積、月配息，前後收等完整級別選擇。基金風險報酬等級為 RR 3，由永豐銀行擔任基金保管機構，預計於8月8日至8月18日募集。