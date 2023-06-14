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長榮航股價漲逾9% 創歷史新高 拉抬觀光股漲勢

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

長榮航（2618）今日跳空開高，盤中創下歷史新高價39.6元，上漲3.4元、漲幅逾9％，成交量居冠突破30萬張，華航（2610）也漲逾半根漲停至24.05元，上漲1.3元、漲幅5.71%，成交量突破25萬張，航空股拉抬觀光股漲勢，燦星旅（2719）早盤一度漲停，盤中上漲7.2％，漲幅收斂。法人表示，暑假旺季之前，短線角度可偏多操作，標的盡量選擇較強勢的個股，操作方式可以分段角度切入，或是當休息時再行佈局。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，因為即將面臨疫情後首度開放的暑假旺季，國內飯店因成本提升而價格不斷提高，會導致市場逐步轉向出國旅遊，因此旅行社、航空族群會是受惠者，投資人可採短線操作模式，因為暑假旺季即將到來，目前在利多還未實現之前風險較低，但當真正進入暑假之後，隨時都有可能見高之後反轉向下，目前短線角度可偏多操作。

蔡明翰指出，觀光族群在題材加持之下，特色是會維持強者恆強的狀況，所以盡量選擇較強勢的個股，操作方式有二：一、以分段角度，分散角度切入以防資金進場時剛好買在高點；二、保守投資人，可以再大漲時不追，趁電子族群轉強，觀光航空休息時再介入。

今日強勢的觀光股：長榮航、華航、王品、夏都、雲品、寒舍、燦星旅、山富、海灣、六角、易飛網

暑假 觀光 長榮航

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