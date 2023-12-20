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在野批稅基仍過低 難逼出空屋

聯合報／ 記者程遠述／台北報導

立法院昨通過囤房稅2.0修法，國民黨立委吳怡玎表示，修法只提高稅率到最高百分之四點八，但影響房屋稅計算的稅基卻仍然過低，其中因稅基以房屋公告現值計算，距離實際房屋市價實在差距太遠。時代力量則批評藍、綠、白對居住正義是「假改革、真騙票」，修法對投資客沒有嚇阻作用，囤房空間仍在，強烈譴責各黨聯手通過打假球版本。

時代力量立委邱顯智指出，此次通過的行政院版本是半套修法，台灣有房者，擁有一到三房者占百分之九十七，這些人可能修法後稅率最多增到百分之○點六，一直要到持有超過七戶空屋時，才會被課以不過百分之四點八的最高稅率，且對於建商餘屋，要等超過五年後，才對建商課以最高稅率，加上預售屋賣一到兩年，建商可以安心賣七年、慢慢賣，根本無法有效逼出空屋、打擊囤房。

民眾黨立委張其祿表示，民眾黨並不滿意此次囤房稅修法按政府提案的通過版本，因為只調稅率、不調稅基達不到政策目標，而稅基過低與市價差距遙遠。

民進黨立委林楚茵則表示，修法後多屋持有者的空閒持有成本提高，另也減輕全國只有一間房子、自己使用者的負擔，是民進黨執政後，實踐居住正義的另一里程碑。

修法 時代力量 房屋

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