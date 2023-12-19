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囤房稅2.0三讀通過 非自住住家稅率2%至4.8%

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
立法院今（19）日三讀通過《房屋稅條例》修正草案（囤房稅2.0）。截至國會頻道
立法院今（19）日三讀通過《房屋稅條例》修正草案（囤房稅2.0）。截至國會頻道

經過表決戰，立法院今（19）日三讀通過《房屋稅條例》修正草案（囤房稅2.0），針對非自住住家房屋改採全國歸戶，稅率調升至2%至4.8%，地方政府皆必須訂定差別稅率，並採全數累進課徵，將於明年7月1日上路，反映在後年5月收到的房屋稅單。

昨（18）日立法院針對囤房稅2.0召開黨團協商，僅時代力量對稅率仍有意見，因而未能達成共識，今日在立法院會表決，涉及稅率的房屋稅條例第5條，以民進黨黨團修正動議通過（出席91人、贊成54人、反對三人、棄權34人），稅率照政院版調升至2%至4.8%。

根據修正條文，納稅人持有非自住住家房屋（排除特定房屋）進行「全國歸戶」，法定稅率從1.5%至3.6%調高至2%至4.8%，地方政府均「應」按全國持有戶數訂定差別稅率，並採「全數累進」課徵。

特定房屋包含三種。出租且申報租賃所得達租金標準、繼承取得共有住家用特定房屋法定稅率皆1.5%至2.4%；建商待售房屋持有年限在兩年內，法定稅率調整為2%至3.6%。

另外針對全國單一自住（排除豪宅），稅率則從原本1.2%調降至1%，考量城鄉差距及居住習慣差異，豪宅定義則授權地方分別訂定。

財政部表示，為使地方政府訂定囤房稅有其準據，以免2.0方案形同虛設，且為使發展類似的地方政府訂定稅率不致差異過大，明定地方政府可參考財政部公告基準訂定。

財政部指出，若地方政府已訂定囤房稅及單一自住豪宅標準，且均符合財政部公告基準，若仍造成稅收實質損失，將由中央政府補足；未訂定差別稅率者，應依財政部訂定的基準計課明年7月1日起的房屋稅。

在課徵方式方面，房屋稅改按年計徵，訂定納稅基準日為每年2月末日、房屋使用情形變更期限為每年3月22日，若預期申報變更使用情形，致稅額減少，自次期開始適用；致稅額增加，則自變更次期開始適用。

另外，為避免房東分割避稅，在房屋稅條例明定住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅適用對象，以自然人持有全國三戶為限，並排除法人適用。

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