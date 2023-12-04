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南市9月房市交易量明顯減少 南科區域減40%最多

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今年9月住宅價格指數為137.66，較8月上漲0.47%，也比去年同期漲5%。圖／南市地政局提供
台南市今年9月住宅價格指數為137.66，較8月上漲0.47%，也比去年同期漲5%。圖／南市地政局提供

台南市地政局今天公布9月住宅價格指數為137.66，較8月上漲0.47%，也比去年同期漲5%。截至今年第3季，南市不動產市場價格呈現穩定微幅上揚，而交易量方面，因打炒房政策持續發酵，市場回歸剛性需求，交易量較8月明顯減少21.99%，但較去年同期增加11.44%。

另，9月的大廈價格指數為141.55，透天住宅價格指數為129.97，較8月和去年同期呈現穩定微幅上漲趨勢。

南市9月各行政區交易量表現，前3名分別為北區310棟、安南區260棟以及永康區250棟，但與前期相比，分別減少23.27%、11.86%以及7.41%。尤其是南科區域，與前期8月相比，交易量減少40%，新市區減少47.29%，善化區減少23.21%，顯示市場處於盤整階段。

地政局長陳淑美表示，本年度總體經濟景氣仍處低迷，觀察景氣訊號在連續10個月出現藍燈後，於9月短暫出現黃藍燈號，10月又跌至藍燈。今年8月除台南市推出首次自購住宅貸款利息補貼以外，財政部推出青年安心成家購屋貸款，降低首購族負擔，吸引有剛性需求的青年進場購屋，財政部統計今年8至10月已撥貸1萬2555戶，超過今年前7個月的總和。

她說，本期住宅價格指數微幅上漲，但在建物買賣移轉棟數方面，全市9月建物移轉棟數共1958棟，較前期8月明顯減少21.99%，主要因為適逢季節性變動，但與去年同期相較則增加11.44%，一掃平均地權條例修正前觀望的氛圍，剛性買盤踴躍進場。截至今年第3季，各月建物買賣移轉棟數雖有變化，但在剛性需求仍穩定支撐下，買氣也持續加溫，整體買賣棟數呈現上升趨勢。

地政局指出，進一步觀察各行政區住宅價格指數表現，多數行政區住宅價格指數較前期以及去年同期均呈現微幅上漲情形，其中以新市區漲幅最高，與前期相較，上漲1.09%，其次為永康區與安南區，分別微幅上漲1.05%以及0.70%。若與去年同期相較，漲幅最高的前4個行政區依次為安南區、中西區、新市區及新營區，分別小幅上漲8.07%、7.43%、6.73%及6.68%。

善化區以及南科區域等價格指數也較前期也呈現穩定成長趨勢，與去年同期相較漲幅皆逾5%。值得注意的是，近兩年住宅市場交易熱絡的南區與佳里區，價格指數則呈現下跌情形，較前期分別微幅下跌0.46%與0.28%，主要是交易案件較少，且多為屋齡老舊之中古屋，價格變動趨勢仍有待後續觀察。

財政部

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