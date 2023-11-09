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前10月全國稅收出爐！財政部估全年超徵數「上看3700億」
財政部今（9）日發布稅收統計，1至10月全國賦稅收入實徵淨額3兆223億元，較去年同期增加6.9％，預算數達成率98.4％，財政部預估全年稅收超徵數3000億元至3700億元。
112年全年預算數為3兆701億元，累計前十月稅收達成率已高達98.4％，財政部統計處專門委員梁冠璇表示，今年還有11、12月兩個月的稅收，若以前5年同期最低及最高稅收代入估算，今年稅收超徵數預估為3000億元至37000億元。
累計1至10月稅收與上年同期比較，綜所稅增加972億元最多，其次是營利事業所得稅增加525億元，營業稅增加212億元；土增稅減少170億元最多，土增稅收前十月達成率不到6成，是確定今年無法達標的稅收項目。
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