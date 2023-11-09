前10月全國稅收出爐！財政部估全年超徵數「上看3700億」

你都自己報稅嗎？有位媳婦說自己從嫁進門，全家一直由婆婆代報稅，十幾年後她想自己報稅，卻被婆婆百般阻擾。她去國稅局一查，才發現婆婆偽造文書，把她小孩報給薪水較高的大伯扶養，卻從未告知，讓她氣炸。

2023-11-09 11:01