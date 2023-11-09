婆婆要求全家統一報稅！十幾年後媳驚覺「我小孩一直被大伯報撫養」

你都自己報稅嗎？有位媳婦說自己從嫁進門，全家一直由婆婆代報稅，十幾年後她想自己報稅，卻被婆婆百般阻擾。她去國稅局一查，才發現婆婆偽造文書，把她小孩報給薪水較高的大伯扶養，卻從未告知，讓她氣炸。

原po在毒姑九賤婆媳討論區分享，剛嫁進門時什麼都不懂，報稅時婆婆跟她討身分證，說全家一起由婆婆處理報稅比較方便，她都乖乖配合。就這樣過了十幾年，她想說孩子大了，比較有空提出想自己報稅，婆婆卻百般阻擾。

原po核對報稅明細，再加上婆婆奇怪的態度，她覺得不單純，跑去國稅局一查，這才發現原來自己的小孩竟然一直是由薪水比較高的大伯報撫養，婆婆甚至偽造文書簽名稱原po夫妻「同意小孩給大伯撫養」。

原po補充，先生平常是神隊友，知道事情後非常訝異，為了先生，她也沒有直接翻臉，但從此認清婆家人的嘴臉，後來就都自己報稅。婆婆後來還一直抱怨她小氣、心機重，但明明就是對方偽造文書加上吃相難看。

網友傻眼，「真的有夠不要臉，得了那麼多年的好處，還敢說別人小氣」、「婆婆真是不光明正大，申報扶養可以商量，若不影響當事人的繳稅金額是可以的，但要當事人同意，不能偷偷摸摸做」、「真的很不尊重人，好可怕的長輩」、「真的什麼人都有耶」、「沒得利用了，所以惱羞成怒說妳小氣心機重」。

網友建議，「叫她把報稅的差額主動匯到你戶頭，否則找好證據告他們偽造文書」、「身分證還是要自己收好才好，不然被賣了都還不知道！」、「他們還錢就考慮不告，我覺得很可以，也對得起神隊友」。

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