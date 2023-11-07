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川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

付費臨時公演票券 出售前應先申請驗印

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導

屏東縣政府財稅局表示，一般公司舉辦臨時娛樂活動，如有對外售票、收取費用者，必須於舉辦前，向主管稽徵機關辦理登記及娛樂稅核可手續；若該活動不以任何方式收取費用者，亦應於舉辦前，向主管稽徵機關報備。

財稅局說明，舉辦對外售票的臨時娛樂活動，應由負責人於舉辦前將售票編號標明價格，申請主管機關驗印，並辦妥納稅保證手續，如期報繳代徵稅款；娛樂稅代徵人應於代徵時發給消費者娛樂票作為憑證，並於持用人入場時撕斷，否則視為沒有代徵。

該局進一步說明，臨時公演之娛樂票劵應經主管稽徵機關驗印後始能出售，若有預售未經驗印之娛樂票劵經查獲，應依娛樂稅法第14條規定，娛樂稅代徵人沒有代徵者，按應納稅額處五倍至十倍罰鍰，不可不慎。

稅款 消費

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