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地價稅暴增？ 延期分期這樣做！

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導

今年地價稅於11月1日開徵，繳納期間截至11月30日止。高雄市稅捐稽徵處表示，為服務民眾，財政部對於經濟弱勢或因天災、事變、不可抗力之事由，而不能在期限內繳清稅捐者，訂有「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」，受影響之納稅義務人得依稅捐稽徵法第26條規定，於繳納期間內提出申請延期或分期繳納，稅捐稽徵機關受理後，得酌情核准延期1至12個月，或分期2至36期，以降低民眾稅負壓力。

該處進一步說明，若民眾因公告地價調整，導致地價稅額增加，無法於繳納期限內繳清稅款，該處為減輕民眾經濟負擔，已特別訂定「高雄市地價稅延期或分期繳納辦法」，如民眾今年地價稅因公告地價調整，飆增2萬元以上，且增幅達30%以上，得申請延期或分期繳納地價稅，可視情況延期1至5個月或分2至6期繳納，但是法人及因持有土地增加或土地使用情形變更致稅額增加者，則不適用該延期或分期繳納辦法。

地價稅 稅款

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