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關鍵原物料稅負減徵 延至明年3月
為因應物價波動風險，行政院副院長鄭文燦昨召開穩定物價小組會議，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至明年三月底，持續減輕業者營運負擔，力求穩定民生物價。
針對延長關鍵原物料稅負減徵措施，行政院指出，原油價格自六月底緩步上升，十月布蘭特原油價格漲至平均每桶九十點八二美元。考量全球通膨風險因素續存，原實施第九波減徵關鍵原物料稅負措施決議延長至明年三月底，並持續維持能源價格穩定、平穩農產品及工業原物料價格等措施。
農業部持續推動蔬菜滾動式倉貯計畫，五月至十月輔導農民團體利用大型冷藏庫貯存甘藍、結球白菜、胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等耐貯存蔬菜建立安全庫存，十月下旬主要葉菜類已正常供貨，十一月進入冬季大宗蔬菜產期，價格趨穩。
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