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減稅效應！去年度綜所稅退稅 金額達591億元創新高
財政部公布今年5月申報去年度綜所稅三批退稅金額，合計達591.9億元，創史上新高，且較前一年三批退稅金額成長10%，主因基本生活費調升，以及免稅額、標準扣除額隨 CPI 調整等減稅利多。
綜所稅共分為三批退稅，退稅時間點分別在7月31日、10月31日、隔年1月底前。
根據財政資訊中心統計，今年申報去年度綜所稅三批退稅合計共355.8萬件，退稅金額共591.9億元，與前一年相較，件數成長2.58%、稅額成長逾一成。
分析原因，去年度每人基本生活費調高至19.6萬元，較前一年增加4,000元；另外適用的綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額也都隨著 CPI 調升，減稅效果顯現，使退稅金額創新高。
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