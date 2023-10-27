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發票領獎被歸戶 系統自動揪大量小額中獎發票追回獎金

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
發票一領獎就被歸戶，系統自動揪出可疑洗發票魔人。本報資料照片
發票一領獎就被歸戶，系統自動揪出可疑洗發票魔人。本報資料照片

統一發票連最小獎200元都很難中，因此出現「洗發票魔人」，以頻繁的1元等極小金額模式消費取得大量統一發票，增加中獎機會，這類行為會被認為是不合常規的交易方式，財政部依法不發給獎金。財政部稽查方式曝光，中獎人領獎時都須提供身分證核對，中獎人資料透過系統歸戶，就能查出誰可能是洗發票魔人。

以最常兌領中獎發票的超商為例，兌獎時店員會掃身分證條碼，不論中獎人是在哪裡兌的獎，系統都是以身分證字號做歸戶統計，只要財政部設定好異常條件，系統就會自動挑出疑似不合常規的交易，接著就是交由國稅局稽徵所展開調查。就算是收銀機發票，要領獎時也要提供身分證核對，一樣躲不掉。

員林稽徵所指出，依據統一發票給獎辦法，以不合常規的交易或付款方式，無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎；已領取獎金者，稽徵機關會追回獎金。

稽徵所舉例，民眾如果多次在加油站以10元為1單位連續結帳取得雲端發票，或於賣場單次購買新台幣1元購物袋或低價商品，並以1件結帳一次取得發票，且對中獎金發票達一定張數者，若無正當理由可說明，國稅局就會追回獎金。

不過，會被歸戶的只有中獎的統一發票，如果洗發票魔人手氣太差，中獎張數未達稽查臨界點，就不會被系統挑出啟動調查，頂多就是造成店家困擾而已。

統一發票 身分證 財政部

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