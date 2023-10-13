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豐邑機構獲中區國稅局112年度使用電子發票績優營業人

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
豐邑機構榮獲財政部中區國稅局112年度「使用電子發票績優營業人」殊榮。豐邑機構提供
豐邑機構榮獲財政部中區國稅局112年度「使用電子發票績優營業人」殊榮。豐邑機構提供

豐邑機構榮獲財政部中區國稅局112年度「使用電子發票績優營業人」殊榮，在競爭激烈的中部5縣市28.2萬餘家廠商中脫穎而出，並由中區國稅局長樓美鐘頒發獎牌，同時致贈「鴻兔大展橄欖瓶」。

豐邑機構總經理邱崇喆表示，豐邑創立31年以來，始終秉持積極嚴謹的精神與態度，在稅務上遵循法規，自我嚴格要求備受政府肯定。

財政部每年都會選拔核定「開立統一發票」及「使用電子發票」績優營業人，以獎勵營業人誠實開立統一發票，及積極配合政策使用電子發票。

而要獲選年度績優營業人十分不容易，依照規定須符合選拔核定前二年內，未經核定為開立統一發票，或使用電子發票績優營業人，且無短、漏開統一發票、逾期申報銷售額、重大違章或欠稅(含關稅)紀錄，及未經停止使用電子發票、未違反環境保護、勞工、食品安全衛生相關法律且屬社會關注、具指標性意義案件等條件才具資格。

豐邑機構自民國81年創立以來，陸續成立營造建設、飯店、物業、保全與財團法人文教基金會等事業，除配合政府政策誠信經營與誠實納稅外，亦致力建造優質的建築空間，投入心力打造完善的住戶生活品質，讓住戶獲得美好的生活。

為了深耕各建案社區，豐邑機構架構全生活服務網絡，提供社區物業管理、藝文活動、特約商店、住戶專屬VIP活動等。其中「豐生活」社區經營，將藝術人文、教學講座、運動健康、美食養生等精彩內容帶入豐邑社區，至今舉辦超過700場活動，參與人次破萬，廣受住戶的肯定與支持。

豐邑機構榮登業界唯一連續22年獲得國家建築金質獎的建設品牌，累積獲獎超過125座，也曾榮獲「第16屆國家優良建商及營造商認證標章」。

邱崇喆強調，豐邑秉持嚴謹積極的態度，善盡納稅的企業責任及社會責任，在買賣不動產事業上，用心打造住戶的永續生活。未來，也將持續在營造建設與社區經營上更加精益求精，為社會做出卓越貢獻。

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