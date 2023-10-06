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小犬狂風來襲你的車還好嗎？ 符合要件新北可退稅

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
小犬颱風來襲造成全台多處災情，蘭嶼更是首當其衝房屋被掀開。圖／讀者提供
小犬颱風來襲造成全台多處災情，蘭嶼更是首當其衝房屋被掀開。圖／讀者提供

小犬颱風來襲造成全台多處災情，蘭嶼更是首當其衝房屋被掀開，新北市也有路樹倒塌案例傳出，新北市稅捐處表示，若因小犬颱風造成財損，可提出房屋稅地價稅及娛樂稅減免申請。若車子也因小犬泡水等無法使用，也可退牌照稅。

新北市有汽車數約95萬輛、機車數也有225萬輛，小犬來襲可能造成民眾汽機車毀損，新北稅捐處表示汽、機車（151CC以上）若泡水受損需修復才能使用，或因泡水受損無法再使用，可向監理單位辦理報停或報廢手續者，也可在災害發生起1個月內，由監理單位核發證明文件向稅捐處申請退還已繳納牌照稅。

新北市受災戶得依房屋稅條例規定，於災害發生日起30日內，向稅捐處申請減免房屋稅。房屋毀損面積3成以上不及5成者，房屋稅減半。毀損面積5成以上，必須修復免徵房屋稅。

另地價稅依土地稅減免規則因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制無法使用土地地價稅全免。受災土地之所有權人可於發生日起 30 日內向稅捐處提出申請。

關於課徵娛樂稅的娛樂業者，若因災害無法營業，可向稅捐處申請扣除因災害致未營業天數，按比例核減當期娛樂稅。

房屋稅 地價稅 颱風

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