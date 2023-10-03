立委提貨物稅修法才是還稅於民 陳建仁：同意需更周延

對於貨物稅的修正，行政院長陳建仁今（3）日表示，確實隨著時代的變遷，已經多了很多新的因素，這部分確實需要進行考量，在徵收稅制部分確實要更加周延。另外在財劃法部分，也正在持續收集各縣市意見中，目前尚有八個縣市未提出回覆及意見，還需要等到回覆，才能凝聚共識。

陳建仁今赴立院報告「113年度中央政府總預算案。時代力量立委王婉諭會中提出質詢，財劃法的修法行政院是否已經有在進行中，財劃法修法已經是24年前，各縣市首長也提出過財劃法不公平，我國在這幾年的人均也已經有明顯變化，是否會在本會期修法？

陳建仁說，地方的財政收支不同，中央政府現在就是以統籌稅款分配跟補助地方政府的方式，目前財政部也已經跟相關單位徵求意見，目前尚有八個縣市尚未提出意見，至於財劃法的修正，還是需要有達到共識才有辦法推動。

陳建仁說明，修法還是要先蒐集完大家的意見後才能夠有共識，但目前意見尚未搜集完畢，當然也是希望他們能夠盡快回應。

莊翠雲表示，有關財劃法修正，財政部也幾經初步擬定了幾個原則，首先就提升財政自主，第二是劃一分配基礎，要保證既有的財源，等幾項基本原則，把這些原則擬定後，也已經請地方政府給出意見，目前就是在搜集意見中。

王婉諭也追問，從今年的稅收來看，今年還是有望超徵稅收，超徵部分是否能夠給出具體承諾，不要再濫發現金了，應該要做到真正的還稅於民，應該是用在債務還本或是在一些例如勞保基金等。

對此，陳建仁說，如果有超徵稅額的部分，明年如果需要動支，一定也需要編列預算，如果要編列預算也會送到立法院來審查，一定會好好的編列相關預算來看怎麼使用。

另外，王婉諭也點出，如果真的要做到真正還稅於民，應該是不要再出現超徵稅額的狀況，因此在稅制的改革上也應該要處理，例如貨物稅也應該要進行修法，現行的貨物稅是建立在奢侈品的狀況下，其中汽、機車被列為奢侈品，這是在以前不普及的情況之下，如今汽、機車已經不再奢侈品，而是民眾生活所需，更不用說液晶螢幕及顯示器等科技產品，對於貨物稅的課徵項目政府應該要進行檢討與修正。

對於貨物稅減免汽、機車的部分，主計長朱澤民表示，這部分可以檢討，但要全面檢討不太可能，這跟其他國家相比差太多了。

陳建仁則表示同意貨物稅需要修正，他說，確實隨著時代的變遷，也有很多新的因素需要考慮，在徵收稅制部分確實要更加周延。莊翠雲則補充，委員的意見財政部會搜集起來，跟現在已經在進行調整修正的部分進行通盤考量。

商品推薦