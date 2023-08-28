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因應全球稅改第一支柱 勤業眾信提醒三件事

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯提醒企業關注OECD第一支柱金額B（Amount B）制度。勤業眾信提供
勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯提醒企業關注OECD第一支柱金額B（Amount B）制度。勤業眾信提供

OECD針對全球稅改第一支柱金額B（Amount B）制度正徵詢公眾意見，勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯今（28）日提醒三大關注重點，包含適用範圍、訂價方法、是否納為移轉訂價避風港條款等。

OECD倡議全球稅改共兩大支柱，其中第一支柱又包含金額A、金額B。金額A主要因應數位經濟，針對高營收、高利潤的超大型跨國集團利潤重新分配給市場國；金額B則主要希望簡化移轉訂價常規交易原則適用。

李嘉雯表示，金額A適用門檻為合併營收達200億歐元、利潤率超過10%的跨國集團，如Google等，對台灣企業影響相對較小，然而金額B無前述門檻，只要跨國從事批發經銷活動都適用，台企反而應及早關注變化，並適時調整移轉訂價策略。

李嘉雯解釋，過去企業在製作移轉訂價報告，需自行撈出可比較公司，去分析是否屬常規交易，金額B則建立一套簡化制度，區分為15組，企業須按照自身行業別等決定常規利潤率，長期而言，有助跨國企業簡化遵循成本。

值得留意的是，金額B將於2024年1月納入OECD移轉訂價指引，李嘉雯指出，OECD尚未明講，符合金額B常規交易，是否等同於適用移轉訂價避風港條款，未來須密切關注。

李嘉雯也提到，OECD的金額B制度未來如何在OECD移轉訂價指引中呈現，以及各國國內法、台灣財政部如何因應調整，也都是後續關注重點，整體而言，金額B簡化遵循成本，但企業也應關注變化，留意未來內部訂價策略並適時調整。

稅改 營收 財政部

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