追討難度高…如毛巾擰水

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

財政部自2010年起年年公開重大欠稅案件，不過攤開名單，前20大欠稅大戶幾乎每年都是熟面孔，民眾已見怪不怪。財政部近年持續與法務部合作、並輔以最新技術追稅，然卻有如「毛巾擰水」，要追回欠稅相當困難。

觀察成效，財政部自公告欠稅大戶以來，2010、2011年公告案件都有追回20億元以上稅款，2012至2018年，每年公告案件徵起欠稅約在11億到19億元間，2019、2020年只剩5億元，2021年約8億元，2022年公告案件截至今年3月31日共追回4億元左右。

現行《稅捐稽徵法》規定的欠稅案件分為舊案、新案兩種。舊案是指2007年3月5日前陳年案件，例如黃任中，執行期間至2032年3月4日；2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為15年，近年陸續都有案件屆期、欠稅註銷。

國稅局官員表示，這些重大欠稅案件都已移送強制執行，每年也會定期與法務部開會，隨時掌握欠稅人所得、存款、財產等資料，透過管控積極追回欠稅款。

像是欠稅大戶之一的蕈菇天王林天財，幾年前也曾有股票被拍賣，還掉部分欠稅。

欠稅大戶 財政部 稅款

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