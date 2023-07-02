欠稅大戶註銷 14億追不回

財政部昨（1）日公告欠稅大戶，全國公告件數931件，欠稅金額約927億元，與去年公告資料相比，件數減少26件，金額減少43億元。欠稅金額減少，主因部分欠稅案追稅期滿或配合法院判決調整核定。據統計，今年全案註銷案件共16件，近14億元欠稅一筆勾銷。

財政部每年7月1日都會公告個人累計欠稅超過1,000萬元或營利事業累計欠稅超過5,000萬元的確定案件，公告期間至12月31日止，共六個月。

財政部整理各稅捐稽徵機關公告資料，包括營利事業及個人欠稅大戶多為「老面孔」，個人欠稅最大戶仍由股市聞人黃任中蟬聯，欠稅金額19億元；其次為高雄黃承志家族，欠稅約15億元；第三名是黃任中姊姊夏黃新平欠稅約12億元。

當年黃任中等人透過成立紙上公司，利用證所稅停徵，將公司盈餘轉化為買賣股票藉此避稅，隨後遭查獲補稅加罰，自2010年開始公告欠稅大戶以來，黃任中家族已連續14年上榜。

據公告，黃任中與夏黃新平今年合計欠稅超過30億元；黃任中之子黃若谷因欠稅追稅期滿，19億元欠稅在去年就已一筆勾銷，自去年起就不在榜內。去年排全國第13名的酒商謝慶選，今年也因全案欠稅約4億元追稅期屆滿，依法註銷、不再執行；去年個人欠稅排名第七的陳秀允、排名19的李廷霖，都因部分欠稅追稅期滿，今年排名下降。

營利事業方面，今年仍由環亞大飯店穩坐全國欠稅最大戶，欠稅金額近24億元；去年排名第二的揚華科技，原本欠稅約12億元，今年欠稅金額降至不到2億元，跌出20大。其餘名單變動不大。據悉，揚華科技當年因虛開發票被追討營業稅、營所稅，近期法院判決結果，認為揚華科技並非全額虛進虛銷，國稅局配合法院判決調整欠稅金額。