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財政部7月1日公告欠稅大戶 總欠稅金額927億元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部將於明（1）日公告欠稅大戶，初步統計今年全國公告件數計931件，金額約927.09億元，與去年公告資料相比，件數減少26件、金額減少43.12億元。圖／聯合報系資料照片
財政部將於明（1）日公告欠稅大戶，初步統計今年全國公告件數計931件，金額約927.09億元，與去年公告資料相比，件數減少26件、金額減少43.12億元。圖／聯合報系資料照片

財政部將於明（1）日公告欠稅大戶，財政部賦稅署今（30）日表示，初步統計今年全國公告件數計931件，金額約927.09億元，與去年公告資料相比，件數減少26件、金額減少43.12億元。

近年財政部公告欠稅大戶名單，幾乎以熟面孔為主，去年個人欠稅最大戶是已故股市聞人黃任中，共欠稅約19億元；企業欠稅最大戶則是環亞大飯店，欠稅約24億元。

去年最受關注的是，原本長年入榜的黃任中兒子黃若谷，去年已消失在榜中，原因是，黃若谷欠稅案是在2007年3月5日後移送執行的案件，依規定徵收期加執行期最多15年，追稅期一到，19億元欠稅一筆勾銷。

而財政部今日表示，今年全國公告件數計931件，金額約927.09億元，與去年公告資料相較，件數減少26件、金額減少43.12億元，去年入榜的欠稅大戶可能有部分已屆追稅期，明日公布的欠稅大戶名單備受關注。

財政部表示，為防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法規定，每年7月1日公告個人累計欠稅超過1,000萬元或營利事業累計欠稅超過5,000萬元之確定案件。

各稅捐機關公告內容，將包括欠稅人姓名或名稱（若為營利事業，一併公告負責人姓名及地址）、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，公告期間自2023年7月1日至12月31日（共六個月），分別刊登在財政部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站。

財政部統計近年追稅成果，2020年公告欠稅案件截至2021年6月30日共徵起5.72億元；2021年公告欠稅案件截至2022年6月30日共徵起8.8億元；2022年公告欠稅案件截至2023年3月31日共徵起4.19億元。

財政部表示，清理欠稅是各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，也與法務部多年來建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用。

針對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，財政部也積極追查動向，將所查得之欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

財政部呼籲欠稅納稅人儘速繳稅，如有財務困難，可申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不予公告其欠稅資料。

財政部 欠稅大戶

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