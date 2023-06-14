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輸銀劉佩真將接台企銀董事長 雷仲達掌兆豐金

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
現任輸銀理事主席劉佩真將接任台企銀董事長。示意圖／輸銀提供
現任輸銀理事主席劉佩真將接任台企銀董事長。示意圖／輸銀提供

財政部今天發函給公股金融機構台企銀（2834）、兆豐金（2886），改派法人董事代表人，由現任輸銀理事主席劉佩真、合庫金（5880）董事長雷仲達，分別接任台企銀、兆豐金董事長，配合16日合庫金改選，將由現任台企銀董事長林謙浩接合庫金董事長，三家金融機構預定16日同步更換董事長、交接人事。

財政部日前提名合庫金董事候選人，已經提名現任台企銀董事長林謙浩取代雷仲達，因此合庫金沒有法人董事改派問題，但是台企銀、兆豐金無改選，後者原任董事長張兆順請辭，因此台企銀是改派、兆豐金為補派法人代表。財政部今天函文發出後，相關公司將再行對外公告。

16日為六家上市公股金融機構超級股東會，會後有改選或改派董事長的公司即陸續進行董事會召開、選任新董事長，再進行新舊任董事長交接。由於林謙浩、雷仲達均是轉檯新公司，因此當天董事長交接由台企銀先進行，林謙浩交接給劉佩真後，再到合庫金接替雷仲達，最後雷仲達前往兆豐金，與兆豐金代理董事長胡光華交接。

合庫金 兆豐金 台企銀 張兆順 財政部

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