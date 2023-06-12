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房屋設置太陽光電設備的課稅 KPMG統整4大重點

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

《再生能源發展條例》日前三讀通過修正條文，明定建築物新建、增建或改建達一定規模，除經建築主管機關認定具有受光條件不足等免除情形外，起造人應設置一定容量以上太陽光電設備。KPMG安侯建業提醒，建築物設置的太陽光電設備，涉及房屋稅、土地稅、營業稅及所得稅四項稅務議題，建築物所有人除了留意不構成房屋稅課徵的裝設方式外，對於設備運轉產生的電能，應以自用為主，避免與銷售營利稅負產生連結。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務部執業會計師陳志愷表示，建築物設置太陽光電設備在房屋稅方面，依據財政部解釋，其以支柱支撐的太陽光電板，未另外舖設頂蓋建材及設置門窗牆壁，不屬於房屋稅課徵範圍。

此外，所產生的電能若有出售情形，依內政部解釋，太陽光電設備不屬於建築法所稱雜項建築物，不構成房屋提供營業使用或出租，如原定房屋、土地用途及功能不變，應可按原適用稅率及減免方式課徵房屋稅、土地稅。

另外，關於售電收入的營業稅課徵，陳志愷指出，由於個人不是營業單位，如果以自用為主，僅在有賸餘時由發電事業收購，依據財政部解釋，可免辦理稅籍登記課徵營業稅；否則，當最近6個月平均每月銷售額達8萬元以上，應辦理稅籍登記，使用統一發票申報繳納營業稅。

在所得稅方面，個人如須辦理稅籍登記，其售電收入應參照獨資組織營利事業，按自行申報或稽徵機關查定的營所稅額課徵綜所稅；如不須辦理，按發電事業通報資料課徵粽所稅。

至於建築物因區分所有權而由大樓管理委員會取得的售電收入，如符合須辦理稅籍登記條件，應課徵營業稅及營所稅。

太陽光電 營業稅 房屋稅

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