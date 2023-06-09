房地交易低迷 前5月三大稅收衰退金額創同期最大

房地交易市場持續低迷，影響相關稅收表現。財政部今（9）日公布相關統計，1至5月土增稅、契稅、房地合一稅年減金額，分別達新台幣162億元、17億元、20億元，均為歷年同期最大減量。

不過，財政部統計處專門委員梁冠璇表示，5月房地交易三大稅目的衰退幅度都較4月縮小，但影響房市相關稅收的因素很多，因此仍須再觀察幾個月，發展情勢才會比較明朗。

土地增值稅5月實徵62億元，年減27.9%、連14黑，主因是去年有大額稅款案件，梁冠璇指出，5月土增稅衰退幅度，與4月的34.5%相比，有所收斂。但，1至5月土地增值稅實徵290億元，大減162億元，年減幅35.8%，是14年來最大降幅。

契稅方面，5月實徵13.05億元，年減8.4%、亦為連14黑，衰退幅度比4月的28.7%來得和緩。但，1至5月契稅實徵54.6億元，衰退近17億元，年減幅達23.6%，也是14年來最深降幅。

個人房地合一稅5月實徵淨額33.3億元，年減6.5%、連五黑，4月則是衰退27.6%。1至5月個人房地合一稅實徵120.3億元，年減20億元，年減幅14.1%，皆為歷年同期最大減量。六都中，僅新北市為正成為5.5%，高雄市年減幅度為個位數6.7%，其餘直轄市衰退幅度落在一成一至三成左右。