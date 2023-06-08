加速抵稅球證出脫 國產署調高單次降價幅度

符合一定條件的遺產稅案件，可申請以實物抵稅，財政部近日修正相關管理辦法，抵稅實物若為「權利」，例如高爾夫球證、公司出資額等，國產署接管標售卻流標時，單次降價幅度從原本打九折，提高到打八折，希望加速脫手，讓稅款入庫。

依據《遺產及贈與稅法》規定，當遺產稅或贈與稅在30萬元以上，納稅人繳稅有困難、無法一次用現金繳納時，可申請以實物抵稅，除常見的不動產、股票，也有人會以球證等權利來抵稅。

國產署官員表示，過去接管球證等權利，公開標售若未能標脫，按規定每次降價最多以一成為限，也就是打九折，再流標也只能續按一成幅度降價，此次修正管理辦法，提高單次降價幅度，改為可打八折後再列標。

在修法後，標售權利、未上市櫃股票的降價標準一致，皆是在流標後打八折，流標三次後可重估價值，若市場仍沒興趣，就繼續按八折降價出售。

官員表示，希望修法後可儘快用更優惠價格出脫，讓稅款趕緊入庫。

依照規定，國產署在處分抵稅實物時，不動產、動產是依照國有財產計價方式辦理；上市櫃股票是按出售時交易價格為準；未上市櫃股票是以國稅局核定每股抵稅金額計算；權利則是按國稅局核定抵繳金額為準。

官員表示，過去接管的抵稅實物以不動產、股票較多，權利相對較少。