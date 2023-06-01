快訊

懶人包／米客邦「紅魔8 Pro手機台灣版」槓上NCC 最新貼文「配送時間曝光」全網炸鍋

報稅季截止！綜所稅稅收淨額2440億元、年增39.51%

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
2022年度綜合所得稅結算申報件數及稅額統計表。
2022年度綜合所得稅結算申報件數及稅額統計表。

今年報稅季已截止，根據財政資訊中心初步統計，截至5月31日止，綜所稅申報655.9萬件、年增1.74%，稅收淨額2,440億元，較上年度1,749.30億元，增加691.08億元、年增39.51%。財政部初步分析，主因為薪資所得及股利所得增加；另外，營所稅申報105.8萬件、年增3.11%，總自繳稅額7,855億元，較上年度增加782.65億元、年增11.07%。

根據財政資訊中心初步統計，截至5月31日止，綜所稅總申報件數655萬9,199件，較上年增加11萬2,246件、成長1.74%；總自繳稅額3,026.61億元（含最低稅負申報稅額48.62億元），較上年增加740.44億元；減除退稅金額586.23億元後，稅收淨額2,440.38億元，較上年增加691.08億元、增幅39.51%。財政部表示，今年綜所稅結算申報件數略為增加，推估是因2022年度薪資所得及股利所得增加所致。

在營所稅方面，財政部指出，營所稅總申報件數105萬8,379件，較上年增加3萬1,945件、增幅3.11%；總自繳稅額7,855.05億元，較上年增加782.65億元、增幅11.07%。

另外，境外電商申報營所稅件數117件，申報應納稅額16.92億元。財政部說明，營所稅申報件數增幅與去年約略相當，申報自繳稅額增加主因部分公司2022年獲利成長。

營所稅 財政部

延伸閱讀

美國債限危機仍未拆彈！下一關換參院 極短時間內要通過

大師論壇／莊翠雲：相較他國 台灣更具因應突發衝擊的財政緩衝能力

綜所稅50萬戶尚未申報 國稅局31日加班收件

截至28日止 82萬戶未完成綜所稅申報

相關新聞

繳稅不怕 5月車市4.24萬台 創18年來5月最強表現

台灣車市5月再創佳績，5月份車市掛牌總計42,478台，比上月增加11.1%，更比去年同期多了37.4%，再次創下近18...

台美存在雙重課稅問題 蕭美琴：對台企不公平

台灣駐美代表蕭美琴30日在美國表示，台灣和美國之間沒有避免雙重課稅的協議，對台灣企業「不公平」，也阻礙台灣半導體業者赴美...

台美避免雙重課稅議題 財長：隨時可與美方磋商

我國駐美代表蕭美琴重申台美租稅協定重要性，財政部長莊翠雲昨（31）日表示，台美間避免所得稅雙重課稅協定是各界都很關注的議...

夫妻分居分開「稅」 有條件

台北國稅局表示，綜合所得稅採家戶申報制，不過在結婚或離婚的當年度，夫妻雙方可選擇分別或合併申報；但夫妻如果因感情不睦而分...

贈送股東紀念品 不能抵稅

北區國稅局表示，每年5、6月為公司股東會旺季，公司為了感謝股東的支持，往往會準備紀念品贈送股東，由於該紀念品取得的進項憑...

用委託書轉帳繳稅 6/9起提兌

南區國稅局表示，2022年度綜合所得稅結算申報，利用繳稅取款委託書轉帳繳稅的民眾，將在6月9日起陸續辦理提兌作業，國稅局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦