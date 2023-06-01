報稅季截止！綜所稅稅收淨額2440億元、年增39.51%
今年報稅季已截止，根據財政資訊中心初步統計，截至5月31日止，綜所稅申報655.9萬件、年增1.74%，稅收淨額2,440億元，較上年度1,749.30億元，增加691.08億元、年增39.51%。財政部初步分析，主因為薪資所得及股利所得增加；另外，營所稅申報105.8萬件、年增3.11%，總自繳稅額7,855億元，較上年度增加782.65億元、年增11.07%。
根據財政資訊中心初步統計，截至5月31日止，綜所稅總申報件數655萬9,199件，較上年增加11萬2,246件、成長1.74%；總自繳稅額3,026.61億元（含最低稅負申報稅額48.62億元），較上年增加740.44億元；減除退稅金額586.23億元後，稅收淨額2,440.38億元，較上年增加691.08億元、增幅39.51%。財政部表示，今年綜所稅結算申報件數略為增加，推估是因2022年度薪資所得及股利所得增加所致。
在營所稅方面，財政部指出，營所稅總申報件數105萬8,379件，較上年增加3萬1,945件、增幅3.11%；總自繳稅額7,855.05億元，較上年增加782.65億元、增幅11.07%。
另外，境外電商申報營所稅件數117件，申報應納稅額16.92億元。財政部說明，營所稅申報件數增幅與去年約略相當，申報自繳稅額增加主因部分公司2022年獲利成長。
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