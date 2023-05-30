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如何避免房地合一稅2.0高稅率？一個簡單戶籍遷移：省下100萬
前幾天跟朋友聊天時，他提到之前買給長輩居住的房屋，因為長輩過世，為減輕壓力，考慮將這間房屋賣掉，換小間的給孩子。我馬上問，你的戶籍設在哪裡呢？
我問這個問題的原因是，「自用住宅」和非自用住宅在「房地合一稅2.0」的稅制下，有很大的差別。如果你的戶籍設在你要賣的房子裡，並且住了至少6年，確實也沒有營業或出租使用，那你就可以享受自用住宅的優惠。如果不是，那你就要多繳很多稅。
舉個例子吧，假設你買了一間房子，6年後賣出，獲利600萬。如果這是自用住宅，那你可以先扣除400萬的免稅額，剩下的200萬只要繳10％的稅率，也就是20萬。
如果這是非自用住宅，那你就要繳20％的稅，獲利600萬就要繳120萬的房地合一稅。你看，這樣就差距了100萬！
朋友聽了之後驚呼道：真的嗎？我怎麼不知道？我當時沒有把戶籍遷到那間房子裡，那是因為我覺得那是給長輩住的房屋。現在聽到房地合一稅差距這麼多，後悔死了！
我安慰他說：別擔心，還有辦法補救。
如果你現在把戶籍遷到那間房子裡，然後再過一年賣出，雖然不能享受自用住宅的優惠稅率和免稅額，但是可以申請自用住宅重購退稅。
這個制度是為了鼓勵民眾，把房屋換成適合自己的房子。只要你在2年內再買一間自用住宅，就可以把之前繳的房地合一稅按比例退回來。
朋友聽了之後高興地說：太好了！謝謝你告訴我這個消息！「聽君一席金，勝賺十年金」
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