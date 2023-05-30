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如何避免房地合一稅2.0高稅率？一個簡單戶籍遷移：省下100萬

聯合新聞網／ R姐財富方舟 廖嘉紅
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供

前幾天跟朋友聊天時，他提到之前買給長輩居住的房屋，因為長輩過世，為減輕壓力，考慮將這間房屋賣掉，換小間的給孩子。我馬上問，你的戶籍設在哪裡呢？

我問這個問題的原因是，自用住宅」和非自用住宅在「房地合一稅2.0」的稅制下，有很大的差別。如果你的戶籍設在你要賣的房子裡，並且住了至少6年，確實也沒有營業或出租使用，那你就可以享受自用住宅的優惠。如果不是，那你就要多繳很多稅

舉個例子吧，假設你買了一間房子，6年後賣出，獲利600萬。如果這是自用住宅，那你可以先扣除400萬的免稅額，剩下的200萬只要繳10％的稅率，也就是20萬。

如果這是非自用住宅，那你就要繳20％的稅，獲利600萬就要繳120萬的房地合一稅。你看，這樣就差距了100萬！

朋友聽了之後驚呼道：真的嗎？我怎麼不知道？我當時沒有把戶籍遷到那間房子裡，那是因為我覺得那是給長輩住的房屋。現在聽到房地合一稅差距這麼多，後悔死了！

我安慰他說：別擔心，還有辦法補救。

如果你現在把戶籍遷到那間房子裡，然後再過一年賣出，雖然不能享受自用住宅的優惠稅率和免稅額，但是可以申請自用住宅重購退稅

這個制度是為了鼓勵民眾，把房屋換成適合自己的房子。只要你在2年內再買一間自用住宅，就可以把之前繳的房地合一稅按比例退回來

朋友聽了之後高興地說：太好了！謝謝你告訴我這個消息！「聽君一席金，勝賺十年金」

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◆家族信託規劃顧問
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◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房地合一 財富 戶籍 自用住宅

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