所得稅申報開跑 這2%民眾退稅要等十月底

綜合所得稅結算申報今天開跑，因五一勞動節勞工放假，中區國稅局雲林分局一早就湧入想退稅的人潮，分局長沈志光指出，第一批退稅七月底入帳，但全國仍有2%民眾堅持人工申報，為鼓勵善用手機、網路報稅，今年首度將其列為第二批退稅，要等到十月底才會入帳。

中區國稅局雲林分局一早湧入申報綜合所得稅的人潮，不少勞工趁著放假攜家帶眷來報稅，沈志光說，雲林縣申報戶約12萬戶，因多數屬於鄉下地區，民眾傾向親自報稅。

財政部鼓勵民眾「宅報稅」，今年手機、網路報稅更加便利，各種申報附件今年首度可直接透過網路上傳，不必透過郵寄。

今年國稅局鼓勵網路申報退稅，在家自己完成報稅，無論是手機或網路申報都可參加抽獎活動，獎金最高20萬元，用手機申報還可以抽500元電子禮券。

沈志光說，全國2%民眾堅持用二維條碼或人工申報，為輔導他們使用網路報稅，今年這批申報戶的退稅時間將延後到第二批退稅，直到十月底退稅額才會入帳，比5月10日前申報的首批退稅民眾慢了三個月，希望民眾能藉此改變報稅習慣。