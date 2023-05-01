快訊

報稅季荷包再縮水！兩家手搖飲5月齊漲 網友哀鴻遍野

選前以為要變天 為何巴拉圭執政黨又奪總統寶座？

影／為討2萬！八里槍擊案駕駛落網矢口否認 警控：你就是主嫌

所得稅申報開跑 這2%民眾退稅要等十月底

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中區國稅局雲林分局一早湧入申報民眾，仍有少數民眾堅持人工申報。記者陳雅玲／攝影
中區國稅局雲林分局一早湧入申報民眾，仍有少數民眾堅持人工申報。記者陳雅玲／攝影

綜合所得稅結算申報今天開跑，因五一勞動節勞工放假，中區國稅局雲林分局一早就湧入想退稅的人潮，分局長沈志光指出，第一批退稅七月底入帳，但全國仍有2%民眾堅持人工申報，為鼓勵善用手機、網路報稅，今年首度將其列為第二批退稅，要等到十月底才會入帳。

中區國稅局雲林分局一早湧入申報綜合所得稅的人潮，不少勞工趁著放假攜家帶眷來報稅，沈志光說，雲林縣申報戶約12萬戶，因多數屬於鄉下地區，民眾傾向親自報稅。

財政部鼓勵民眾「宅報稅」，今年手機、網路報稅更加便利，各種申報附件今年首度可直接透過網路上傳，不必透過郵寄。

今年國稅局鼓勵網路申報退稅，在家自己完成報稅，無論是手機或網路申報都可參加抽獎活動，獎金最高20萬元，用手機申報還可以抽500元電子禮券。

沈志光說，全國2%民眾堅持用二維條碼或人工申報，為輔導他們使用網路報稅，今年這批申報戶的退稅時間將延後到第二批退稅，直到十月底退稅額才會入帳，比5月10日前申報的首批退稅民眾慢了三個月，希望民眾能藉此改變報稅習慣。

雲林分局協助民眾申報綜合所得稅，除與鄰近大學籌組納稅服務隊，申報最後一周將會加班服務，另，過去三年受疫情影響，報稅時間延長為二個月，今年恢復正常，申報期間只有一個月。

中區國稅局雲林分局一早湧入申報民眾，分局提醒民眾受理時間。記者陳雅玲／攝影
中區國稅局雲林分局一早湧入申報民眾，分局提醒民眾受理時間。記者陳雅玲／攝影
中區國稅局雲林分局一早湧入申報民眾，今年人工申報將不列入第一批退稅。記者陳雅玲／攝影
中區國稅局雲林分局一早湧入申報民眾，今年人工申報將不列入第一批退稅。記者陳雅玲／攝影
中區國稅局雲林分局一早湧入申報民眾，多數是可退稅的勞工。記者陳雅玲／攝影
中區國稅局雲林分局一早湧入申報民眾，多數是可退稅的勞工。記者陳雅玲／攝影
中區國稅局雲林分局一早湧入申報民眾，多數是可退稅的勞工。記者陳雅玲／攝影
中區國稅局雲林分局一早湧入申報民眾，多數是可退稅的勞工。記者陳雅玲／攝影

報稅 手機 所得稅

延伸閱讀

雇主給付教召薪資 享優稅

雲林30名新住民媽媽辛苦持家 捐肝、學手語...超感人

綜所稅報稅5月1日起跑 留意八利多

五月所得稅開徵 汐止稽徵所10樓報稅現場就定位

相關新聞

影／綜合所得稅開始申報 手機報稅新增現金繳納功能

111年度綜合所得稅結算申報今天開始申報，財政部長莊翠雲、財政部政務次長李慶華今天到台北市國稅局視察民眾報稅狀況。

所得稅申報開跑 這2%民眾退稅要等十月底

綜合所得稅結算申報今天開跑，因五一勞動節勞工放假，中區國稅局雲林分局一早就湧入想退稅的人潮，分局長沈志光指出，第一批退稅...

雇主給付教召薪資 享優稅

報稅季展開，北區國稅局提醒營利事業多善用租稅優惠，去年營利事業在員工接受教召請假期間仍給付薪資者，可適用《後備軍人召集優...

新聞中的法律／企業減碳須從盤查減排做起

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）即將在今（2023）年10 月試行，預計2026年正式實施，業者必須購買相應憑證才能出口到...

車被禁止移轉 完稅才能過戶

高雄國稅局表示，納稅人因欠稅導致名下車輛被禁止移轉，必須繳清全部欠稅或提供足額擔保品才能解除限制，若僅繳納部分欠稅，仍無...

5月繳稅季 房東租金申報節稅代號報你知

5月繳稅季即將到來，內政部營建署提醒，已加入社會住宅包租代管計畫的房東，申報綜合所得稅時，有每屋每月租金收入最高1萬50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦