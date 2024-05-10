台中南屯「春社安居B」社宅啟動招標！預計2029年完工
國家住都中心於台中南屯區推出「春社安居B」社宅，預計於2029年完工，針對中科廊道的居住需求，未來將提供392戶社會住宅，即日起公告上網招標至2024年6月18日17點止。
「春社安居B」社宅基地位於忠勇路、七星南街及永春北路旁，鄰近春社公園、嶺東科技大學校區，基地鄰近國道1號交流道，距離高鐵台中站、臺鐵新烏日車站車程約13分鐘車程；區內有多條公車系統抵達，交通便捷。
「春社安居B」社宅一案將規劃店舖商業空間及社區式長照團體家屋社福設施， 創造友善共居環境，提供在地就學、就業民眾居住新選擇。
國家住都中心表示，將持續於全臺各地興建社會住宅，滿足各地民眾安居成家的需求。歡迎各方優秀且經驗豐富的團隊密切注意國家住都中心網站採購專區，攜手加入社宅國家隊的行列。
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