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歐洲線期貨飆 全球運價大漲訊號亮了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

歐美補庫存需求出籠，歐美兩線艙位吃緊，業內分析，隨著大陸五一長假後的復工大潮啟動，對貨櫃的需求會陸續增加，昨（9）歐洲線期貨再度大漲11%，法人認為，這是預告5月的全球貨櫃運價將大漲的先行訊號。

上周因為大陸五一長假因素，並沒有公布最新的貨櫃輪報價，被市場認為運價的先行指標歐線集運期貨指數昨天率先大漲11%，也顯示出來市場的運價未來是走揚的趨勢。

長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）都普遍認為，紅海危機使得到歐洲船舶繞行的時間拉長，德國的經濟比預期好，也牽動歐洲地區的經濟復甦速度比預期好。

業者指出，受惠於歐洲市場經濟回春比期快，貨櫃需求量大增，開始擠壓到其他航線的需求，北美線目前需求量也在增加中，北美線5月要找艙位到美國難度非常高。

特別應注意的是，昨日公告首季財報的萬海，航線因聚焦近洋、部分北美線，首季在這一波紅海危機並未最受惠，但近期積極回防北美，因北美運輸需求將大爆發，業內預期，只要需求力道不變，萬海本季的營運也可望出現噴發式的成長。

至於長榮、陽明因為在歐洲、北美航線均部署重兵，這一波運價持續衝高利基下，營運也將一齊受惠。

航線 萬海

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