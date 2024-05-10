華航首季賺進30億元 稅後純益倍增

華航（2610）昨（9）日公告今年首季財報，稅後純益達30.9億元，年增率138%，每股純益（EPS）0.51元，獲利創同期新高。華航考量到客運市場需求，昨天也宣布，配合新機持續引進，擴大航網布局，招募超過百名客艙組員。

華航首季受惠於航空客運旺季加持，營收創歷年同期新高，再加上1、2月為農曆春節、寒假等連續假期載客旺季，3月北美航線及進入賞櫻旺季的日本載客率皆達九成，推升首季營運動能。

首季的整體載客人數較去年同期成長，第1季客運收入330.06億元，較去年同期增幅34.45%，也較疫前2019年增加21.12%；貨運收入為123.13億元，航空貨運受整體市場趨緩影響，運價維持高檔，運量表現平平，致使第一季貨運收入較去年同期減少，航空貨運需求自4月開始增加，目前又出現價量齊揚。

展望第2季，華航客運夏季班表保持全線班次密集度，熱門東北亞地區每週提供近200班服務，東南亞地區也迎合泰國、越南暢旺需求，台北-曼谷每周28班、高雄-曼谷每周7班，桃園-峴港天天飛航，歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，並將於7月14日開啟台北直飛西雅圖航線，提供旅客豐富的班次選擇，在暑期旺季挹注客運航線營收，看好客運營收將持續走揚。

貨運部分需求已經全面轉強，華航重點爭取半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，並機動調整客貨機運力配置，爭取短期高價包機需求，爭取最佳營收，而航空燃油價格趨穩，對整體營收也有望帶來正面助益。

另外，華航昨天也宣布，配合新機持續引進，擴大航網布局，宣布招募超過百名客艙組員，於今日正式開放報名，本次招考錄取人員預計陸續於8月報到，完訓後上線為旅客服務。

華航今年已陸續引進A350-900、A321neo等客機，其中A321neo新世代窄體客機已有12架營運派飛，全機隊 25 架預計2026年交付完畢，也規劃2025年起引進24架787新廣體客機，華航機隊持續年輕化，亦拓展航網營運版圖與增加班次，7月14日開闢台北往返西雅圖航線，造福往返台美旅客，搭配東北亞、東南亞每周共近400個班次，完整且綿密的越洋航網提供旅客彈性便捷的航班選擇。