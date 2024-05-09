遭控第一果菜市場、柯文哲官商勾結 中工喊告：不實指控嚴重傷害商譽

針對國民黨台北市議員鍾小平9日至地檢署按鈴控告「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」威京集團主席沈慶京與前台北市長柯文哲官商勾結，並迫使議會追加49億元預算一案，對此中華工程（2515）發表聲明指出，「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」歷經台北市政府2019年7月8日、9月20日及11月18日三次公開招標均流標，以上公開招標訊息均可參閱政府電子採購網。

中華工程表示，有關「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」，第一果菜市場案於2019年7月8日第一次公開招標時，預算為133億元，建造範圍為地下一層地上八層之建築物，但因當時物價齊漲，沒有任何廠商願意投標，經兩次流標之後，市政府於2019年11月18日第三次公開招標公告載明預算125億元，建造範圍為地下一層、地上五層之建築工程，並載明地上六層以上樓層建築工程屬後續擴充之預算金額24億元。

中華工程指出，當時公司經審慎評估後，才決定在工料等物價齊漲的環境下，仍投入重要的地方建設，期望回饋地方，因此才參與第三次投標。但第三次投標僅有本公司參標但仍流標。直到2020年1月6日進行第四次公開招標，仍僅有本公司一家投標，最後以新台幣125億餘元決標。

中華工程表示，關於新聞媒體所提及追加49億元，依據資料顯示是包含2019年11月18日第三次公開招標公告載明地上六層以上樓層建築工程屬後續擴充工程之預算金額24億元，此外契約並有約定物價調整條款，係依照行政院主計總處發布之營造工程物價指數規定：(1)個別項目:鋼筋、鋼板、型鋼漲跌幅超過10%(2)中分類項目:水泥及其製品類漲跌幅超過5% (3)營造工程物價總指數:漲跌超過2.5%，經初步概算，迄今物調款近14億元。

另外，中華工程指出，該物調款項還包括後擴營運設備、需求調整等費用，以及由台北市政府所委託之第三方專業監造單位之專管費、設計費、監造費及工程管理費、屬台北市政府之工程準備金及工程藝術設置費等。鍾小平議員所述逼議會通過等語全然不實。

中華工程強調，鍾小平議員之不實言論及指控，嚴重傷及中華工程商譽、股東權益及集團主席沈慶京個人名譽，本公司將提起告訴。除嚴正聲明絕不願成為政治鬥爭之祭品外，並堅決捍衛公司權益。

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