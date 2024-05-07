精誠集團參展RSA資安大會 搶攻端點防禦商機
精誠集團今天宣布，旗下資安服務提供商智慧資安科技攜手東南亞及日本廠商，參與國際資安大會RSA Conference 2024，展出端點防護資安解決方案，除了能發現並阻斷資料外洩的可疑行為，也可監測軟體漏洞、及早更新，降低風險。
RSA Conference 2024國際資訊安全會議於5月6日至9日在美國舊金山舉行，將有超過600家全球領先資安廠商和演講者參與，如美國國防部等。
精誠發布新聞稿說明，智慧資安科技的日本合作廠商IWI（Intelligent Wave Inc）過去在日本金融支付與證券產業中，擁有多年服務經驗與技術，這次的端點系統透過雙方技術整合，能協助企業盤查和管理數量眾多端點資訊資產中存在的軟體弱點，還可以監控和防止企業內部機密資料外洩。
智慧資安科技總經理吳建和表示，台灣對應資安事件有長足的因應經驗，智慧資安科技希望偕同合作廠商，協助企業解決遽增的資安威脅，特別是面向亞洲市場的供應鏈廠商，協助企業在軟體或應用開發過程中透過弱點監控與告警，及時掌握可能的資安風險。
吳建和說，NeraTel作為智慧資安科技在東南亞地區的重要合作廠商，雙方不僅共同拓展海外資安新商機，也協助東南亞企業超前部署資訊安全環境，特別是新加坡、馬來西亞、印尼等海外市場，以建構亞洲資安協防合作環境。
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