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散裝船需求擴大 慧洋-KY、裕民盤中衝高上揚

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

地緣政治風險迫使船舶繞、增加航行時間，又逢第2季南美穀物旺季，加上投入市場的新船數量少，BDI指數5/3上漲102點，收1876點，漲幅5.8%，帶動慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、中航（2612）、新興股價上漲，慧洋-KY、裕民盤中漲幅3~4%。

慧洋-KY公告4月自結獲利，單月營業利益6.69億元，營業利益率高達37%，不僅較去年第二季的25.72%大增近12個百分點，也較去年第四季的30.9%的營益率表現佳，每股稅前純益為0.77元。

慧洋-KY累計前4個月合併營收為65億元，營業利益21.12億元，稅前盈餘為20.69億元，自結每股稅前純益2.77元，已賺贏去年第一季和第二季的總和1.87元，平均營業利益率亦穩定維持3成以上。

眾多因素推升BDI指數上漲，首先紅海危機迫使船舶繞道，增加航行時間、碼頭等待天數；且目前新造的散裝船從下訂單至交付船舶，平均需要等待約3.5年，預期今明兩年投入市場的新造船數量仍少，中航先前指出，下半年海岬型的船舶相當缺，目前觀察到海岬型第3及第4季期貨運價，維持日租金2.7萬美元以上，年增近50%。

慧洋-KY指出，目前又逢第2季南美穀物旺季，而疫情期間散裝新造船數量遭排擠，今年度散裝市場新增運力較過去幾年仍偏低，公司樂觀後市。法人指出，除了南美穀物進入出口旺季，全球電力也需求旺盛，將推升煤炭運輸需求下，預估5~6月的BDI指數將可望呈現反彈。

慧洋

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