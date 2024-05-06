米其林臺菜指標「膳馨」 民間創作料理開幕迎接全球饕客

連續四年榮獲米其林餐盤推薦、獲選國家2023當代臺菜餐廳之一的「膳馨民間創作料理」，首度進駐百貨插旗台中誠品480，今(6)日正式開幕，特別為誠品會員準備專屬優惠「好禮三重送」。

5月13日至6月30日誠品會員享消費滿3,000贈「脆皮芋泥鴨捲一份」，滿5,000再贈芭樂檸檬一壺，滿1萬贈千元代金券一張。

膳馨誠品480旗艦門市自3月23日起試營運期間，每天賓客盈門一位難求；此外，「滿千加購椒鹽大元蹄只要480元」活動也受到饕客熱烈迴響，試營運期間售出破千隻，為品牌創下全新里程碑。

今天的開幕式，總統府資政劉昭惠、立法委員羅廷瑋、台中副市長鄭照新、台中市數位治理局長林谷隆、台中市觀光旅遊局副局長陳育正都到場出席開幕剪綵。

現場更試吃從英國紅回台灣的「蜜汁雞排」，蜜汁雞排去年甫進軍英國市場即大獲好評，膳馨透過創新詮釋手法，引領臺味躍上國際美食舞台，打造膳馨臺菜成為接待國外貴賓介紹台灣的首選品牌。

羅廷瑋致詞分享，他從膳馨創始店就是忠實粉絲，膳馨是每次貴賓聚餐的首選餐廳，非常開心共同見證市政店的開幕。

對吃也很講究的鄭照新表示，膳馨一路走來擅長以創新料理手法詮釋臺菜風味，融合中西式烹煮手法的招牌椒鹽大元蹄、古早味酒家菜魷魚螺肉蒜、經典臺味家常芋頭糕，是每次招待國內外客人的必點料理。此外，膳馨市政店距離市府僅五分鐘車程，隱蔽舒適的包廂空間成為接待貴賓的首選餐廳。

膳馨市政店設有四間包廂，瞄準台中七期外賓招待及私人聚餐需求，提供專屬的用餐空間，試營運期間包廂訂席日日客滿。緊接著5月母親節檔期，據了解，5月份週末時段，門市客席預約早在4月已全數訂滿。

膳馨創辦人兼闆娘的蔡馨誼表示，對團隊來說服務沒有天花板，料理沒有極限，特別感謝這十年來支持膳馨、馨苑小料理的每一位客人，讓臺菜能夠用不同的方式，來跟這塊土地的人事物連結，對於每一位客人的評價和指點都是團隊前進的一大步。

同為創辦人的行政總主廚鄭乃綱，特別以「味型」定義臺菜，因為匯集各國料理風味於一地，以前菜系是用食材來辨別，未來會以味道來辨識菜系。例如「三杯」就是臺灣菜的味型之一。

今天的開幕活動，不僅能吃到只在英國銷售的「蜜汁雞排」，感受一下台灣美食紅到海外的口味，剪綵儀式後的巡店環節，特別以台灣飲食文化為主題設三席，分別為「臺味小吃」、「臺味小菜」、「臺味料理」。

鄭乃綱藉此，不僅詮釋臺菜豐沛多元的樣貌，同時更體現了膳馨由道地小食到宴席料理皆游刃有餘，透過創新料理手法與食材選用上的巧思，傳承深厚的臺菜文化底蘊，進而讓世界品嚐舌尖上的臺味。

他強調，秉持著誠心款待每位客人的心意，以及對於臺菜料理的真誠講究，膳馨為品牌第一個十年立下重要里程碑，期待下個十年膳馨持續創新滾動，傳承台灣百年飲食文化，牽引世界共鳴。 膳馨創辦人兼行政總主廚鄭乃綱，詮釋臺菜豐沛多元的樣貌。記者宋健生/攝影

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