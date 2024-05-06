國際原料價格修正 豐興廢鋼、鋼筋每噸降300元
受到國際原料價格修正影響，條鋼廠豐興本週國內廢鋼收購價、鋼筋基價每噸各調降新台幣300元，分別至每噸1.08萬元、1.94萬元；型鋼產品維持每噸2.67萬元平盤價。
觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼因當地黃金週假期無報價；美國貨櫃廢鋼每噸報價跌至355美元，澳洲鐵礦砂每噸由118.1美元跌至116.7美元。
豐興說明，美國廢鋼因為美元上漲、亞幣下跌，加上日本廢鋼受日圓匯率貶值影響，在五一勞動節前下修價格，使美國廢鋼行情拉回，牽動本週國內廢鋼價格下跌，連帶影響鋼筋同步走跌。
另外，威致鋼鐵今天也開出本週盤價，為反映國際原料走勢，盤價由每噸新台幣1.89萬元跌至1.86萬元。
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