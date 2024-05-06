明達醫投近10億元蓋桃園八德新廠 估2026年上半年完工

高階眼科醫療儀器製造商明達醫（6527）6日舉辦新廠的動土典禮，新廠是既有廠房的三倍大，未來可增加更多元的產品線。明達醫表示，桃園八德新廠整體投資規模逼近10億元，包含3.2億元的土地成本，加上6億元的建設成本，新廠預計於2026年上半年竣工。

依據國發會推估，台灣在2025年將邁入成為超高齡社會，亦即超過20%的人口超過65歲，研究報告指出，青光眼、白內障和糖尿病性視網膜病變等各種眼病，隨著人口老化壽命延長而快速增長，此外，由於手機電腦平板等3C產品的普及，使得年輕人口產生視力問題的比例也逐年增加，因此民眾對眼科診斷及治療的需求逐年增加，根據眼科市場研究報告指出，眼科診斷儀器市場規模，以大約5.8%複合增長率成長。

明達醫專注於眼科診斷儀器的研發製造與銷售，已開發產品免散瞳眼底相機及非接觸式眼壓計銷售全球80多個國家，2024年再推出新產品－整合型全自動視網膜影像攝影機與斷層掃描儀 (Vision-700)，目前已開在在台灣、東南亞、奈及利亞等市場銷售，歐美則需要取證，預計有機會在兩年後放量。

依據眼科權威市場報告Market Scope最新研究報告指出，光學同調斷層掃描儀占整體眼科診斷儀器市場約18%，全球年營業額約為美金6億元，為眼科診斷儀器市場中最重要的產品，明達醫推出的光學同調斷層掃描儀，整合了眼底相機功能，並具備全自動操作、快速掃描、清晰影像等特色，開發期間，亦在國內多家醫學中心完成臨床試驗，預期此一新產品能為明達醫在未來營運上注入強心針。

由於眼科診斷儀器市場逐年需求的成長，明達醫現有廠房空間已不敷使用，因而決定自行購地並自行建造符合明達醫成長需求的新廠，明達醫新廠位於桃園市八德區，離國道二號八德交流道約5分鐘車程，因應ESG趨勢，新廠採用多項減碳設計，與全球節能減碳的綠能趨勢無縫接軌。除解決目前產能趨於滿載空間不足的困境之外，並可承接新產品拓展需求，提供全球客戶高度彈性與客製化服務，強化該公司在全球眼科醫療產業的地位。

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