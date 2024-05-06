多角化營運 雲品進駐台東日式建築宿舍群與機關車庫

雲品國際為發展多角化營運事業，與台東簽約，正式擴大事業版圖至公標案範圍，以集團的角度用點、線、面三維度串連台北、宜蘭、花蓮、台東據點，用文化創意、永續循環、尊重在地等三大角度規劃園區營運、餐飲管理與招商規劃，瞄準國際觀光客與國旅客群，體驗更深入的台東在地旅遊。

雲品表示，去年12月參與台東縣政府公開招租的「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」管理標租案，經過決標與議約程序，本月分別與台東縣政府文化處與交通及觀光發展處，簽署標租管理營運合約。

雲品國際總經理丁原偉表示，看好台灣觀光發展，將投入台東縣政府公開招租的二處案場「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」的營運，並以母集團等關係企業資源將台北、烏來、礁溪、漢本、DAKA、花蓮米崙、台東紅葉谷等據點，將這些點以Vantel露營車、鐵道、航空，串連變成線，再把線圍成面，促成北宜花東的深度旅遊，迎接未來國際觀光客及喜歡深度旅遊的國旅客人。

丁原偉指出，「台東市北町日式建築宿舍群」將規劃出高端旅宿與餐廳，位於鄰近鐵花村音樂聚落的「機關車庫」則將發展餐飲服務事業，亦串連在地創生業者，一起深化發展台東的觀光發展，也能夠為雲品帶來更豐富多角化營運的成果，更讓雲品在館外新增第13處與第14處的經營據點。

位於台東女中對面的「台東市北町日式建築宿舍群」，建於1940年日治時期左右，2007年公告登錄成為歷史建築，是全台少數保留完整的日式建築宿舍群，也是日治末期台東街都市規劃的重要空間脈絡，雲品將透過包裝與重新定位規劃，提供全新且獨特旅宿與餐飲服務，預計今年底開始試營運。

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