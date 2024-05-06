遠雄今年推案衝370億 台中新案「琉蘊」實價登錄創七期新高
今年全台房市熱度高，遠雄建設（5522）在520房市檔期前，新案報佳恩。據實價登錄，遠雄醞釀已久、插旗台中七期的首發案「遠雄琉蘊」，目前已揭露103筆成交件數，每坪最高成交單價達88.49萬元，創七期單價新高，遠雄房地產公司總經理張麗蓉表示，台中近年已成為遠雄的重點戰區之一，今年預計推出7大案，總銷370億元，其中光是台中占了一半以上，總銷達190億元。
遠雄位在台中七期的百億指標案「遠雄琉蘊」4日攜手臺中國家歌劇院，共同打造臺中獨有的七期藝術生活圈，共享頂級藝文饗宴，也規劃一系列藝文展演活動，提供尊榮禮遇VIP專屬包廂。
張麗蓉指出，今年房市是樂觀的一年，量能有望持穩，價格則是微漲，而台中七期豪宅林立，過去都是大坪數的產品，近年在小坪數熱度下，遠雄集團瞄準市場趨勢，推出進軍七期超級蛋黃區的重要代表作「遠雄琉蘊」，是七期市政北七路門牌尊榮地段黃金三角內唯一規劃33~45坪的稀有「新坪種」產品，該案吸引自營商、企業二代、七期二代、科技業、醫療業買方青睞。
張麗蓉指出，遠雄房地產今年前4月線上銷售中的新案，成交金額已經累計152億元，等於平均一天成交1.25億元，其中台中受惠受惠中科園區、重大交通建設陸續到位下，成交金額就達51億元，占全台成交金額比重達三成，而「遠雄琉蘊」貢獻22億元。
遠雄指出，集團積極全台布局，近年推案主戰場更集中火力在台中，除了深耕台中港10年的傲人實績，並陸續插旗七期、水湳、單元八、G0 機捷特區，近期也在14期有土地的布局。
今年遠雄集團在台中推出6個個案，西屯區即佔逾200多億，北屯、清水也有近百億元的量體，遠雄指出，台中產業園區引資加碼，科技走廊帶動人口紅利持續升溫下，看好未來台中發展，將持續購入北屯、南屯、西屯等區精華地段，秉持遠雄擅長規劃均質宜居好入手產品的初衷，滿足客戶住的需求，追求獲利最大化。
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