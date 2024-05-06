智慧經營／全家董事長葉榮廷看「長趨勢」 做「快變動」

這幾年零售業競爭愈來愈激烈，與消費者距離最近的超商更是宛如變形金剛一般，各式功能、店型不斷添加、重組，帶給消費者各種驚喜。

拚服務體驗 重視價值共鳴

全家董事長葉榮廷說，零售業競爭已進入深水區，考驗業者的各種能耐，而全家的因應之道是必須同時關注「長趨勢」與「快變動」這兩大零售風向，要了解改變顧客行為的驅動力，同時也要有快速彈性調整的動能，這決定了大環境的變動下，帶來的是威脅還是商機。

消費者至便利商店購物，從早期單純買商品，轉變為買服務、體驗，近年則漸朝向重視價值共鳴的意義消費。而全家去年營運表現亮眼，從零售業三大營運指標包括「市場規模影響力」、「既存店單店營收年比」、「毛利率」檢驗，截至去年底店數規模已來到4,234店，且既存店單店營收創新高，毛利率亦同步成長，代表品牌差異化的「泛鮮食構成比」提前達標、突破33％，顯示整體營運走在正確的軌道上。

葉榮廷說，面對跨業態的深水區競爭賽局，最終贏家必然是把消費者需求放在第一位、且徹底落地實踐的業者。以顧客需求為核心必須成為日常工作中的信念與習慣，絕非掛在牆上的口號。他也時常勉勵同仁，必須正面思考加上快速行動，只要做好這三點，店鋪的經營自然蒸蒸日上。

他舉例，三年疫情讓注重健康成為全民運動，即便進入後疫情時代，民眾對健康的不安情緒仍揮之不去，對健康需求也更細分化、日常化，像過往豆漿只分有糖、無糖、低糖，現在還有加鈣、加蛋白。

需求細緻化 抓住健康趨勢

全家長期推動Clean Label少添加、健康志向鮮食商品都深受消費者肯定，內部不斷要求要更細膩抓住新的健康趨勢。

此外，綠色通膨衍生的新商機也值得關注。葉榮廷指出，隨著2050淨零碳排碳政策與碳有價時代來臨後，學者多指出綠色通膨可能發酵，但相對地，低碳經濟也勢將對終端消費者產生吸引力而成新商機與新經營課題。

也因此，全家去年推出全新蔬食品牌「植覺生活」，同時滿足追求環保的Vegan純素主義者，以及因宗教信仰茹素的蔬食族群，並將全素、奶蛋素、奶素、蛋素、植物五辛素等蔬食種類以繽紛色塊標示區隔，識別更清晰。

零售業面臨的挑戰除了強競爭，高齡化、大缺工也已是不可逆的趨勢，也因此葉榮廷一直十分關注生成式AI與IoT落地的發展。

葉榮廷認為，當AI運用門檻降低後，受影響的行業廣度與應用深度飛快開展，IoT落地應用若未來與智慧家電結合，將可延伸出D2C（Direct-to-Consumer）商業模式，而距離消費者最近的實體店將有其利基。

面對零售業缺工議題與人才爭奪戰，葉榮廷認為，持續布局科技零售，測試可複製性高、減勞務增體驗的科技設備，像是NExT POS、智能咖啡機、智能販賣機、EC智取櫃等，會是持續進行的方向。

商品推薦