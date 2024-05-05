遠雄人壽關心家庭照顧者 推行互助喘息網絡

遠雄人壽長期透過藝術及人力資源支持家庭照顧者，連續六年攜手家庭照顧者關懷協會、果陀劇場推動「家庭照顧者喘息藝術工作坊」有成，今年再擴大以沉浸體驗、即興表演等戲劇演出，融入多元藝術輔療，引導家照者紓壓施展肢體、重新連結自身與周圍環境的共振，為讓參與課程者無後顧之憂，遠雄人壽也提供照顧替代人力，分攤日常照顧需求。今年喘息服務合作果陀劇場創新演藝型態，並假臺北、臺南、高雄等地舉辦三梯次課程，4月於臺北地區首開招生，開放15堂以藝術輔療融合沉浸式體驗的工作坊，協助家照者身心得以釋放。

遠雄人壽一直致力於支持社會公益事業，深知家庭照顧者的辛勞與付出，長期開辦喘息服務藝術工作坊，希望給予家照者更多的支持與鼓勵，暫時放下照顧重擔與自己對話，經由引導敞開心胸接納，與身旁家照者建立互助喘息網絡，形成家人般的家庭照顧者支持團體。一位參加過藝術工作坊的學員表示，「沒想過，自己可以站上家庭照顧者的舞台，是一種釋放的感覺！」、「在身心俱疲時，還有一群同伴能互相打氣，給我從中獲得力量繼續前進。」

遠雄人壽2024喘息服務藝術工作坊首場假臺北舉行，即日起開放線上報名，預計6月17日起展開為期15週、每週三小時親身體驗身心舒壓所帶來的影響，同步提供課程期間替代照顧人力，給予家庭照顧者全面的支持及富養心靈的藝術群體輔療滋養，邀請居住大臺北地區的家庭照顧者踴躍參與。

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