快訊

北市信義區住宅飄屍臭！驚見女子頭罩塑膠套死亡數日 警掌握特定對象犯案

撞擊瞬間曝！高雄男駕車離奇直衝分隔島 他傷重不治與3幼子天人永隔

湯優盃／創造歷史！周天成、兩男雙組合攜手退丹麥 中華隊首闖4強

羅麗芬：三大通路布局完整 將帶動營收獲利成長

中央社／ 台北3日電

經營美容產品的羅麗芬-KY今天表示，中國大陸三大銷售通路包括美容院、專門銷售化妝品店鋪統稱為日化店（日用化妝品專營或連鎖門市），以及醫美與美容結合經營的雙美門診中心旗艦店等布局完整，有望帶動今年營收與獲利成長。

羅麗芬今天舉辦媒體交流會。羅麗芬主要經營市場在中國大陸，營收占比高達94%，銷售據點逾5000家；今年第1季營收新台幣2.38億元，年增27%，創歷年同期次高，主要因三大通路業績均有成長。

其中「日化線」品牌於3月舉辦今年第1次招商大會，加盟業主簽單訂貨金額超過預期，助攻第1季業績成長。今年4月南京召開專業美容院三大保養品牌（葛林若、聖迪妮爾與黛昂絲品牌）招商大會，簽單金額也超過去年同期，這兩場招商訂貨大會，將貢獻第2季營收。

董事長羅麗芬表示，今年雙美門市將持續互補營運模式，4月邀請兩岸高端客戶體驗療程，並導入私人訂製品牌「莫克麗膚」高端項目，有助於兩岸雙美門市營收成長。

她也提到，今年銷售通路完成布局，除了中國大陸營收基礎，也就是美容院三大品牌銷售通路之外，今年也將從既有5000家產品加盟店中，選取800至1000家店，授權掛牌「羅麗芬美容美體授權店」，同時預計再開發500家以上產品加盟店。

羅麗芬2023年12月新成立日化線銷售通路，今年預計再拓展2000家以上產品加盟店，營收占比預估將達到羅麗芬控股總營收12%以上。

營收

延伸閱讀

母親節送什麼給老婆？他列清單苦惱 網讚一選項：知道理由會感動

浩鼎子公司鼎晉新型肉毒桿菌素獲 TFDA 核准進行二期臨床

疫情後美業銷售額創新高！看懂2024台灣美業3大新趨勢 掌握營收光速成長先機！

影／開基隆第一槍！少子化加學生外流雙北 光隆家商虧損嚴重停招

相關新聞

台塑四寶、台塑生醫增資台塑新智能百億 建構儲能產業

台塑四寶3日在證交所召開重大訊息說明會，宣布各對台塑新智能增資，合計100億元。台塑四寶表示，台塑新智能由台塑企業管理中...

古蹟容積含金量高 北市大同區老茶廠賣4億元

北市不僅房市景氣熱絡，連古蹟也有高價交易。據最新北市實價資料顯示，大同區一間茶廠今年1月底，土地約229坪，以總價4億元...

台中加盟展登場 「總部認證」助加盟創業安全有保障

「2024台中連鎖加盟創業大展」3日在台中國際展覽館正式展開，今年展會進駐百大連鎖品牌、近300格攤位，預計可創造5,0...

北市大同區老茶廠賣4億 古蹟容積含金量高

北市不僅房市景氣熱絡，連古蹟也有高價交易，最新實價資料顯示，北市大同區一間茶廠在今年1月底，以總價4億元成交，雖然無法直...

東洋、北榮、高醫簽MOU 「以醫帶商」前進越南市場

台灣東洋與承接衛福部「一國多中心」計畫的台北榮民總醫院（北越）、高雄醫學大學附設中和紀念醫院（南越），今（3日）攜手啟動...

想要成為「航海王」就不能錯過！長榮發表「長極輪」首航紀實影片

想要成為「航海王」的投資人一定不能錯過的影片，長榮海運（2603）所拍攝最新型15000TEU級首艘M型船「長極輪」（E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。