台中加盟展登場 「總部認證」助加盟創業安全有保障

「2024台中連鎖加盟創業大展」3日在台中國際展覽館正式展開，今年展會進駐百大連鎖品牌、近300格攤位，預計可創造5,000個就業機會，帶動裝潢設計、原物料、設備器具、廣告行銷等加盟周邊商機15億元。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，協會的使命就是幫助年輕人創業成功率百分百，因此提出了「總部認證」計畫。

過去台灣並沒有針對加盟訂定專門法規，可能因資訊不對等造成後續糾紛，總部認證計畫以ESG為核心架構，採三階段嚴格審查評分，包括公開揭露文件、財務健全程度、內部管理、節能減碳等面向核發認證，形塑優質加盟體系認定標準。

此次總部認證參展品牌，包括Mr.Wish、Tea Top、晨間廚房、麥味登、蕃茄村漢堡、三分春色、馬祖奶茶、露琺意醫美集團、拉亞漢堡、築間幸福鍋物，建議民眾選擇加盟品牌時，能認明「總部認證」核可廠商，讓創業更加安全。

經濟部商業發展署署長蘇文玲出席開幕式致詞時表示，連鎖加盟在創業過程可以減少摸索過程，台灣有3,000個連鎖總部，特別感謝吳永強理事長推動總部認證，讓民眾加盟創業更有保障。

台中市經發局副局長李逸安表示，年輕人想創業，透過協會的幫助可以找到好的商業模式，少走冤枉路，更容易邁向成功。台中市也推出青創一條龍方案，從貸款資金、創業課程、到上市櫃輔導，力挺青年創業。

台中市議員周永鴻則說，中台灣只有台中一個直轄市，經濟發展大有潛力，而台中是連鎖品牌發源地，包含泡沫紅茶、炸雞、早午餐等各種品牌應有盡有，透過台灣連鎖加盟促進協會的努力，一定能把台中連鎖品牌發揚世界，把國際連鎖品牌帶進台中。

「TEA TOP第一味」加盟原價198萬元，展場優惠價只要188萬現省10萬，加碼再送價值10萬五項好康禮：蒸汽機、茶葉物料金、貸款補助物料金、開幕期加間珍奶模型擺放14天、平台行銷廣告費；另外門市開在指定地區再送5萬物料金。

「序序茶TOPUP紅茶莊園」加盟方案火熱招募中，原價320萬，展場優惠價300萬，省下20萬。包含智慧吧檯、裝潢、水電設備和教育訓練，另加10萬茶葉物料金，首家加盟店更可獲10萬物料金補助，僅限三名加盟，機會難得。

築間餐飲集團一口氣推出五個品牌開放加盟，除「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「築間酸菜魚」之外，再推出全新品牌「朴庶韓國烤肉」及「朴庶韓國豆腐鍋」開放加盟，同時祭出千萬紅包及年度保障毛利優惠活動，為的就是協助創業夥伴完成創業夢想。

近年來環保、ESG、食安等概念興起，不少廠商也提升相關設備響應潮流，像是加水站品牌幸福水屋使用頂級濾材、飛利浦紫外線末端殺菌，提供消費者純淨飲用水，並提倡環保愛地球，每提水一公升，為地球減少一個寶特瓶。

今年首度參加台中展的FAFAGO充電裝，則強調友善社會綠能服務，響應政府2050淨零碳排政策，協助客戶打造光儲能充電站。

2024台中連鎖加盟創業大展從5月3日到5月6日，每日上午10點到下午6點於台中烏日國際展覽館展出，成功簽約加盟還可抽氣炸鍋、掃地機器人、家樂福商品提貨卷等超值好禮。 「TEA TOP第一味」加盟原價198萬，展場優惠188萬，加碼再送10萬好康禮。記者宋健生/攝影 築間餐飲集團一口氣推出五個品牌開放加盟，現場湧入不少想加盟的人潮。記者宋健生/攝影

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