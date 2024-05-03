現觀科上市後波動大 內部員工上火線聲援、聚焦基本面

現觀科（6906）自年初（1/25）掛牌上市以來，股價持續震盪、高低落差明顯，以上市首日收盤價186元相比，期間（1/29）雖曾衝上230.5元，但隨著漲幅收斂、股價也開始走跌，截至3日更以135.5元收跌，外界細看籌碼面，猜測可能受自營商連23日賣超所致。分析師認為，公司自上市後連3月營收都月月增長，且光3月就月增53.5% 、年增6.2%，再加上手中5年的中東5G擴建大單，基本面表現堪稱穩健，仍樂觀看待後市。

現觀科在短短幾個月內，就從最高點230.5元、一路跌至昨日135.5元，高低價差達95元、跌幅高達41.215%，不過有員工向《經濟日報》透露，其實自從公司股票掛牌後，團隊整體接到的業務量就已暴增、大家比上市前還要忙碌數倍，光是自己經手的訂單張數，跟尚未上市掛牌時相比、成長至少一倍以上，從目前仍源源不斷的訂單需求來看，其實最近的波動僅僅是受資金流動影響，而非實際行情。

該名員工分享，現觀科身為全球第一家以AI Deep Learning大數據分析、洞察手機用戶移動行為的業界領頭羊，也是業界具有第一精準度定位與全球第一個5G NSA以及5G SA的地理定位平台，並且已在去年就已拿下「澳洲、沙烏地阿拉伯」等地的大型電信業者之初次建置以及5G擴建訂單，擁有絕佳的全球優勢與高度的客戶回頭率。

據悉，現觀科3月營收達0.34億元，月增53.5%、年增6.2%，連續三個月營收表現保持成長態勢，單月營收表現達今年以來最佳成績，前3個月合併營收約0.77億元，年增達5.4%。而該員工重申，團隊擁有極強的地理定位平台競爭優勢，且光是來自沙烏地阿拉伯大單的效益，就足以挹注團隊維持中長期成長，而未來待這些已在手的大筆訂單，效益陸續顯現、反應後，整體走勢也持續樂觀看待。

現觀科日前已宣布，公司經董事會決議通過將分派每股3元現金股利，發放總額高達100,612,200元（約合新台幣1億元），並將於6月24日於台大醫院國際會議中心，召開113年度的股東大會；此外，公司也訂定5月14日召開董事會，屆時將審議第一季財務報告。現觀科3日以137.5元開高走高，盤中一度觸及139元、上漲3.5元、漲幅達2.58%，走勢強勁。 現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

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